Voorinstellingen in Lightroom Classic

Maak jij veel en vooral ook vaak foto's? Gebruik je Lightroom Classic? Dan weet je dat je bij elke import een aantal dingen moet kiezen. Je kunt dit voor een groot deel automatiseren. Dit voorkomt dat je al die dingen keer op keer opnieuw moet ingeven, selecteren, en instellen.



Ga je foto's importeren in Lightroom Classic? Dan weet je dat je een aantal dingen moet ingeven. Ik som er een aantal op.



De bestemming op de harde schijf



Trefwoorden



Een verzameling waar ze aan toegevoegd moeten worden



Bestandsnaam wijzigen



Al deze dingen kan je automatiseren en opslaan in voorinstellingen voor importeren. Dit kan zo compleet als je zelf wilt. Een aantal dingen heb je waarschijnlijk al standaard ingesteld staan.Bestandsnaam is belangrijk om dit consequent hetzelfde te doen. Dit kan als standaard ingesteld worden als een sjabloon bij het paneel Wijzigen van de bestandsnaam.Voorvertoningen en andere bestandsafhandeling is waarschijnlijk ook standaard hetzelfde ingesteld. In dat paneel is alleen toevoegen aan verzameling iets wat je elke keer moet invullen indien je daarvan gebruik maakt.De bestemming kan ook volgens een standaard methode. Bijvoorbeeld in een overkoepelende folder op je harde schijf, en vervolgens organiseren op datum of via een andere manier.Behalve deze dingen kan je ook een bewerking, metagegevens en trefwoorden automatiseren. Maar dit vergt wat voorbereidingen. Belangrijk is, dat je hier algemene dingen automatiseert, waarna de details handmatig gedaan kunnen worden.Een bewerking automatiseren kan nooit tot in detail. Zorg voor algemene bewerkingen, zoals lenscorrectie, ruisreductie, verscherping, en kleine kleurcorrecties. Kortom, dingen die je altijd standaard uitvoert.