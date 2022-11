Het Perfecte Plaatje; Falcon Leap en Modern Sprookje

Winnende foto van Linda Hakeboom

f/8, 1/1000s, 800 ISO

Modern Sprookje

Linda was de in mijn ogen terechte winnaar van de shoot. Met zowel een mooie voorgrond, als parachutisten in de lucht Ún het vliegtuig.Als ik echt aan het muggenziften ben was de foto volgens mij nog net iets beter geworden als ze nog een stapje naar rechts had gezet zodat de lagere parachutisten net wat meer los kwamen van de staande soldaat.Tina eindigde met deze shoot overigens als laatste doordat ze iets aan haar instellingen fout draaide in de hitte van het moment. Daardoor had ze alleen maar overbelichte foto's van de militairen die naar het vliegveld liepen.Blijkbaar had ze de R6 niet op belichting simulatie staan, want dan had ze direct in haar zoeker gezien dat het niet goed was. Juist een voordeel van het werken met een systeemcamera zoals de Canon EOS R6.Voor de tweede opdrachten moesten de BN'ers een sprookje op een moderne manier en met een persoonlijke twist vastleggen.Fairytale fotograaf Marije Dijkema was het gastjurylid bij deze shoot en hielp de kandidaten dus ook op weg.Tijdens deze tweede opdracht gebruikte de BN'ers de Canon EOS 90D . Voordeel ten opzichte van de R6 uit de eerste opdracht is dat je met de 90D iets meer megapixels tot je beschikking hebt. Zo leg je meer details vast en kun je, indien nodig, achteraf ook nog wat bijsnijden.De deelnemers fotografeerde tijdens hun shoot met de Canon EF 24-70mm f/2.8L II (mijn favoriete allround objectief) en de Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III . Ook dit telezoomobjectief is erg flexibel en een mooie combinatie samen met de 24-70mm.