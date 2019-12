Het Perfecte Plaatje; de finale in Omar

Winnende foto van Kees - f/1.8, 1/250s, 100 ISO

Geitenmarkt

Kees won deze opdracht met zijn foto van een kapperszaak. In mijn ogen ook een prima foto, al wordt Omar als land er niet echt heel duidelijk in, natuurlijk.Wat dat betreft had de vrouw die zich als de vlag van Omar had uitgedost wat dat betreft meer 'Omar' erin.De tweede opdracht was het maken van een tweeluik op een geitenmarkt. Jamie en Kees moesten hiervoor op tijd hun bed uit, want om 5 uur 's ochtends begon de markt. Vroeg, maar hierdoor was het licht natuurlijk wel erg mooi.Opnieuw kozen de finalisten bij deze opdracht voor de Canon EOS 6D, maar ditmaal met het 70-200mm f/2.8 L IS III (Jamie) en het 16-35mm f/2.8L III (Kees) objectief.