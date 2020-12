Het Perfecte Plaatje; Onderwater beroep en Back to the Roots

Vanavond was de op één na laatste uitzending van Het Perfecte Plaatje van dit seizoen. De drie overgebleven BN'ers gingen aan de slag met een onderwatershoot en het maken van een serie over hun eigen verleden.





Beroep Onderwater

De eerste opdracht was het maken van een onderwaterfoto. De kandidaten moesten hierbij een model fotograferen in een zwembad waarbij een beroep werd getoond.De expert om de BN'ers te helpen met deze shoot was onderwaterfotograaf Noustha Koeckhoven . Noustha hebben we overigens ook al eens eerder in het Het Perfecte Plaatje voorbij zien komen bij onderwaterfotografie.Voor deze shoot maakte de drie deelnemers gebruik van een Canon Powershot G7X mark III compactcamera in een onderwaterbehuizing. Het voordeel van zo'n compactcamera is in een dergelijke situatie in elk geval dat de kans op een goede, scherpe foto veel groter is.