Het perfecte Plaatje; schoonheid op straat en Romeinse selfie

Winnende foto door Juvat Westendorp

f/16, 1/125s, 100 ISO

Selfie Romeinse tijd

De winnende foto kwam van Juvat. Zijn foto van een dakloze had de meeste aantrekkingskracht op de jury. Grappig was dat de foto juist won door de bakfiets die door het beeld fietste (en dan vooral het kindje dat de camera in keek).De scores waren overigens niet al te hoog voor deze opdracht. Het is dan volgens mij ook best moeilijk om een echt goede straatfoto te maken in zo'n korte tijd en zonder veel ervaring met dit genre.Voor de tweede opdracht trokken de deelnemers naar de Heilig Land Stichting aan de rand van Nijmegen. Hier moesten ze in dit museumpark een zelfportret maken in de stijl van de Romeinse tijd.De BN'ers kregen allemaal een voorwerp dat terug moest komen in de foto. Fotograaf Gemmy Woud-Binnendijk was de gastjury en hielp de kandidaten op weg. Er werden in mijn ogen flink wat mooie foto's gemaakt tijdens deze sessie. Dat was trouwens ook terug te zien in de cijfers van de jury.De kandidaten konden voor deze shoot ook weer de R6 gebruiken, ditmaal voorzien van een 24-105mm f/4 objectief. Dat is natuurlijk een een prima portretlens voor een full-frame camera.