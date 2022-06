Omroep Gelderland zoekt amateurfotografen voor TV programma

Jochem Van Gelder -momenteel ook te zien in Het Perfecte Plaatje in ArgentiniŽ- is voor Omroep Gelderland op zoek naar Gelderse, creatieve, enthousiaste, maar vooral beginnende fotografen.





Wil jij ook gave foto's maken?

Exacte details over het programma, dat waarschijnlijk eind dit jaar uitgezonden zal worden op Omroep Gelderland, zijn er nog niet. Zo te horen gaat een groep beginnende fotografen in het programma aan de slag met de hulp van experts om mooie foto's te maken.Ik kan me zo voorstellen datwat weg zal hebben van Het Perfecte Plaatje bij RTL4, dat Jochem de presentator is en dat de provincie Gelderland een rol speelt.Ze zoeken beginnende fotografen die het leuk vinden om foto's te maken. Het is dus niet de bedoeling dat je er nu al professioneel mee bezig bent. Je hoeft zelfs geen (dure) camera te hebben. Als jij nu foto's maakt met je smartphone dan is dat ook prima.Of je al beetje kennis hebt, of nog bijna niet, ook niet erg. Het gaat erom dat je graag beter wil worden.Je kunt jezelf aanmelden door een mail te sturen naar focusopgelderland@gld.nl.