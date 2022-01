Luchten vervangen in Photoshop wordt steeds makkelijker

Je vindt het onder het hoofdmenu 'Bewerken', mocht je dit nog niet ontdekt hebben. Met dit menu kan je met één klik een saaie lucht boven een foto vervangen door een andere lucht.



Je krijgt een aantal standaard foto's van luchten die je hiervoor kunt gebruiken, en je kunt ook eigen foto's hieraan toevoegen.



Je hebt nog wat schuifjes om te 'fine tunen' als dat nodig mocht zijn, en soms is dat ook wel nodig, maar uiteindelijk gaat het zo snel en gemakkelijk dat ook ik deze methode tegenwoordig vaak prefereer boven de methode in mijn eigen video.



Zo zie je maar. Langzaam maar zeker wordt Photoshop steeds gemakkelijker. Straks ga ik niet met pensioen omdat ik (overigens nu al) officieel de pensioenleeftijd bereikt heb, maar gewoon omdat er niets meer over Photoshop uit te leggen valt!



