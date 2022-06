Het Perfecte Plaatje Argentinië van start gegaan

Er zijn acht deelnemers en in 6 afleveringen moet de winnaar gekozen worden. De fotograferende BN'ers zijn dit keer Daphne Bunskoek, Jochem van Gelder, Renťe Soutendijk, Tim den Besten, Babette van Veen, Maurice Lede, Thomas Berge en Roxanne Kwant.



Presentator is opnieuw Tijl Beckand en in de jury zit William Rutten. Cynthia Bol is voor de ArgentiniŽ-versie vervangen door de daar woonachtige fotografe Gaby Herbstein.



In de eerste aflevering gingen de deelnemers aan de slag met straatfotografie (waarbij een mede-deelnemer ook in beeld moest komen) en fotografeerde ze een model met zilveren juwelen.



De opzet en qua opdrachten is het gelijk aan de vorige Het Perfecte Plaatje series en het was dan ook weer een leuk programma om te kijken.



Volgende week woensdag om 20:30 is de tweede aflevering te zien op RTL4. Dan gaan de kandidaten aan de slag met voetbal (supporters) en naaktfotografie.



Dit najaar is Cynthia overigens wel weer terug in de reguliere versie van Het Perfecte Plaatje. De 'in ArgentiniŽ' variant is dus een leuk extraatje.



