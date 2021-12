Nachtfotografie tip: een reflecterend vest voor je veiligheid

Je eigen veiligheid Het wordt nog wel eens vergeten wanneer we druk doende zijn met nachtfotografie. Instellingen controleren, scherpstelling, compositie, en ondertussen ben je nauwelijks zichtbaar voor het overige verkeer. Dan is een reflecterend vest heel verstandig.



Nachtfotografie is heel leuk om te doen. Je kunt prachtige beelden maken van de verlichting in het donker. Maar juist in het donker zijn we als fotograaf vaak slecht zichtbaar. In een veld is dat niet zo belangrijk, maar als je op een plek bent waar veel verkeer is kan dat gevaarlijk zijn.