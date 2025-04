Wanneer is een donkere foto geen low-key?

Een low-key foto heeft overwegend donkere tinten. Het histogram is hoofdzakelijk links van het midden gevuld. En er zijn enkele key-lights aan de rechterkant voor het contrast. Is een foto van een zonsondergang of een nachtfoto dan ook low-key? Wat denk jij?



Een low-key foto is een donkere foto. Er is wel licht aanwezig, maar donkere tinten zijn in de meerderheid. Voor een portret is het vaak duidelijk. Zowel bij mensen als bij dieren. Maar wanneer is een donkere foto geen low-key meer?