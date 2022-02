Nachtfotografie tip: hou fel licht ook echt fel

Een belichtingstrapje samengevoegd tot een HDR. Met angst voor donker en licht zal het resultaat een vlakke saaie foto zijn. Dit voorbeeld is misschien overdreven, maar ik zie iets dergelijks regelmatig voorbij komen.

Ik geloof dat je in een nachtfoto best overbelichte verlichting mag hebben. Juist die felle lampen moeten fel zijn, want dat is hoe het in werkelijkheid ook was. Het geeft ook dynamiek aan de foto, een mooi contrast tussen wat licht is en wat donker is.