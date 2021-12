Nachtfotografie tip: Kies een juiste witbalans

De witbalans is voor een foto heel belangrijk. Zomaar de automatische witbalans kiezen bij nachtfotografie is geen garantie voor de goede kleurtemperatuur.



Wie in raw fotografeert kan het nadien altijd aanpassen. Toch kan het heel handig zijn om voor nachtfotografie de witbalans ter plekke zo goed mogelijk in te stellen, ook al kun je die nadien aanpassen.



Een juiste witbalans is belangrijk als je in jpeg formaat fotografeert. Nadien de witbalans aanpassen zal vaak tot een afname in beeldkwaliteit leiden. Mede daarom is het raw formaat zo handig. De witbalans van die beelden kunnen achteraf zonder straf aangepast worden.