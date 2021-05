Hulde dus aan de paardenbloem! En in het engels klinkt het wat beter: Dandelion. Met natuurlijk als hoogtepunt in haar bestaan, het pluizenbolletje (die zou ik niet eten).



Wie heeft als kind niet geprobeerd om in een keer alle zaadjes de lucht in te blazen in de hoop dat... je wens vervuld werd, je grote liefde beantwoord werd of dat je wel 100 jaar ging worden? Ja, de paardenbloem heeft iets magisch!



Rond maart, april verschijnen ze in grote getale. Het geeft zo'n zomers gevoel om een weiland te zien vol met die vrolijke gele vlekjes. Of de pluizenbolletjes die zo mooi oplichten in het tegenlicht.



Dan krijg ik altijd zin om ze te fotograferen. Vooral tegen de avond is een prima moment om op de fiets te springen en met je camera op pad te gaan. Je komt gegarandeerd wel ergens een geel veldje tegen.