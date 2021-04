Een dagje in de fotohut

Vandaag trakteert mijn maatje mij op een dagje fotohut. Voor mij is dat een nieuwe ervaring. Wat kan ik verwachten? Welke dieren en met name vogels zullen zich laten zien? Blijft het een hele dag leuk? In dit blog een verslag van een dagje turen en klikken in een verwarmde fotohut.





Aangezien de fotohut al enkele maanden geleden is besproken zullen we het moeten doen met het weer voor vandaag. Er wordt lichte regen voorspeld en nauwelijks zon.Midden in het bos betekent dat weinig licht. Regen zal ons niet deren. We zitten heerlijk droog en met de verwarming aan zullen mijn vingers zeker niet verkleumen.Als we om 8 uur de fotohut naderen zie ik geen hut. Nee, het is meer een deels ondergronds kamertje dat ruimte biedt aan drie fotografen. Met twee hebben we plek genoeg in de luxe afgewerkte en ingerichte kamer / hut.De draaibare stoelen stellen we op maximale hoogte en het camouflagenet voor de spiegelruit halen we weg. We zetten de elektrische verwarming aan en installeren onze camera's met telelenzen op onze statieven. Ondertussen verschijnen de eerste mezen al ten tonele.Voor ons zien we, iets beneden ooghoogte, een vijver met daar omheen bos met vooral dennen. Rond de vijver zijn voederbakjes in de grond gezet. Hier en daar liggen stukken boomstam en steken takken in de grond. Al met al een vrij natuurlijk aandoende omgeving.De voederbakjes zijn al met zaden gevuld als we aankomen. In de hut staat meer voer dat we in de loop van de dag gebruiken om bij te vullen. Ook een handvol wal- en hazelnoten zijn ons ter beschikking gesteld.Het is nog vroeg en bewolkt. Ik zoek naar de juiste balans in de belichtingsdriehoek. Het weinige licht dwingt me in elk geval tot hoge ISO-waarden van 1250 en meer. Met een maximaal open diafragma kies ik een sluitertijd van 1/250 seconde of korter.In de loop van de dag neemt het licht wat toe en verschuift de balans naar een iets lagere ISO en snellere sluitertijd.Ik verveel me geen moment. Vrijwel continu zijn er vogels bij de vijver te vinden. Koolmees, pimpelmees, groenling, merel, grote bonte specht, boomklever, boomkruiper, matkop en dan is daar opeens een paartje appelvinken.Die heb ik nog niet eerder voor de camera gehad. Wat een prachtige vogels. Zo groot als ze zijn laten ze zich niet dwars zitten door de kleinere mezen. Met hun sterke snavels kraken ze het zaad en werken het naar binnen.