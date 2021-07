Fotogeniek Schiermonnikoog (deel 1)

Onlangs was ik op Schiermonnikoog. Nee, niet op vakantie, maar voor een fotoworkshop van natuurfotograaf Johan van der Wielen en dat was werken geblazen.



Van de vroege ochtend tot de late avond was ik samen met mijn fotomaatje en nog acht andere fotografen bezig met natuurfotografie variŽrend van macro tot landschappen.



In dit (en mijn volgende) blog neem ik jullie mee op mijn fotoavonturen op dit prachtige Waddeneiland.





De duinparelmoervlinder

Met een volle fotorugzak en statief op de bagagedrager fietsen we in rap tempo met de groep achter Johan aan. Hij heeft het gebied vooraf verkend en leidt ons naar een bloemrijk veld. Rietorchissen en de Spaanse ruiter stelen de show.Aan beide zijden van het pad staan honderden Spaanse ruiters met hun fraaie paarse bloemen. Johan heeft hier al de duinparelmoervlinder gezien en die ga ik zoeken. Het is een vlinder die in Nederland alleen in Noord-Holland en op de Waddeneilanden voorkomt.Al snel zie ik er meerdere vliegen. Wat zijn ze mooi en druk. Ook waait het nogal en is het bovendien niet toegestaan van de paden af te wijken. Hoe ga ik dit aanpakken?De macrolens heeft weinig zin. De beestjes zitten immers niet lang stil en ze landen meestal niet dichtbij het pad. Dan maar de 200-600mm telelens. Ik stel in op 600mm, ISO 640, f/7.1 en een sluitertijd van 1/1250 seconde.Geduldig loop ik op het pad heen en weer. Zodra de vlinder een bloem bezoekt ga ik door de knieŽn en probeer de continu autofocus zijn werk te laten doen.Dat valt nog niet mee want de bloem zwiept heen en weer door de wind en de vlinder dartelt over de bloemtop.Ik maak vele tientallen foto's in de wetenschap dat geduld en ook wat geluk nodig is om een fraai resultaat te behalen. Onder Johans motto '', houd ik enthousiast vol.Na anderhalf uur knielen en opstaan ben ik tevreden met enkele foto's die ik door de zoeker terugzie. Benieuwd of ik dat thuis op het grote scherm ook nog vind.