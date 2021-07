Fotogeniek Schiermonnikoog (deel 2)

Sony A7 mark III, 17mm, f/18, sluitertijd 1s, ISO 100

Strand

De laatste workshop-dag belooft goed weer. Mijn maatje en ik besluiten de late middagboot terug te nemen naar het vasteland. Zo hebben we nog vele uren om ons te vermaken op het Noordzeestrand.De zon schijnt uitbundig en de wind verkoelt maar laat ook het zand stuiven. Dat is nieuw voor mij. Hoe houd ik mijn camera zandvrij en durf ik wel een lens te verwisselen?Het is een zorg voor later. De eerste opdracht is namelijk kijken, kijken en nog eens kijken. Waar zie ik nu een boeiend landschap? Ik loop over het strand, vervolgens de duinen in en weer het strand op. Ik maak enkele foto's vanaf statief, laag bij de grond.Al snel begint het eerste zand zich in de randjes en hoekjes van mijn camera te verzamelen. Ook het statief moet eraan geloven. Behalve hierover word ik ook niet vrolijk van de foto's die ik tot nu heb gemaakt.Opnieuw kijken dus. Ik besluit op zoek te gaan naar structuren in het zand en loop vlak langs de duinen. Zo'n 100 meter verder trekt een helling mijn aandacht. Fraaie patronen met mooie lijnen tekenen zich af in het zand.Dat wordt de voorgrond, duinen daarachter en de zon als sluitstuk.Ik ga aan de slag. Uitzoomen tot 17mm, ISO 100, f/20 voor een zonnester, en een sluitertijd van 1/640 seconde.Ik belicht niet over of onder omdat het zand net zo fel kleurt als de lucht. In afwachting van de wolken op de juiste plek lig ik op de grond en waait het zand in mijn gezicht. Plotseling schiet een meeuw boven de duinen in mijn beeld. Dat is gaaf, maar ik ben te laat.Ik besluit te wachten op een volgende meeuw en na 10 minuten wordt mijn geduld beloond. Tevreden sta ik op en schud het zand van mijn kleren en uit mijn haren. Zelfs mijn statief knarsetandt.Ik kijk op mijn horloge en zoek het strand op voor het laatste uurtje van de middag. Time flies when your having fun!