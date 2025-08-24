Fotografeer door een voorgrond heen voor sfeervolle macro

Meer: Natuurfotografie
Fotografeer door een voorgrond heen voor sfeervolle macrozondag 24 augustus 2025, 15:51 door Nando Harmsen | 92x gelezen | 0 reacties
Bij macro-fotografie zie ik vaak dat geprobeerd wordt om het onderwerp zo groot mogelijk in beeld te krijgen. Dit levert niet altijd een sfeervolle foto op. Wil je sfeer, fotografeer dan eens door een voorgrond heen.
Macro is fotograferen met een macro-objectief. Liefst op ware grootte, een 1:1 vergroting. Soms nog meer. Het wordt dan moeilijk om sfeervolle foto's te maken. Vaak is het een leuke foto, maar niets meer dan een registratie.
Hou je van dat soort foto's, dan is dat natuurlijk prima in orde. Blijf dat dan ook vooral zo op die manier in beeld brengen. Je kan de macro ook op een andere manier doen, door wat meer te richten op sfeer.
Sfeer in een macro-foto brengen kan op verschillende manieren. Eén van de leuke manieren is het fotograferen door een voorgrond heen. Maak gebruik van bladeren, gras en andere natuurlijke elementen.
Door gebruik te maken van een kleine scherptediepte wordt de voorgrond onscherp, net de achtergrond. het onderwerp is daartussenin en scherp. De onscherpte zorgt voor sfeer.
Het kan een uitdaging zijn om het goed te doen. Je moet op veel dingen letten, zoals licht en de juiste 'omlijsting.' Maar het kan ook zorgen voor het verbergen van ongewenste objecten rond je onderwerp.
Bedenk dat macro meer is dan alleen een 1:1 vergroting. Het is het vastleggen van het kleine in de wereld. Doe dat op een sfeervolle manier, niet omdat het altijd zo groot mogelijk in beeld moet zijn.
Deze techniek kan ook voor landschappen en portretten gebruikt worden. Probeer het eens uit, en zie waar het je naar toe leidt.
Nog meer tips voor prachtige macrofoto's?
WIl je zelf ook de mooiste foto's maken van de kleine dingen om ons heen? Bekijk dan zeker de Masterclass Macrofotografie door Mike Muizebelt.
Je ontdek onder andere wat standpunt doet, wat de invloed van diafragma is, en hoe je sfeer creëert in je foto. Ook komen speciale technieken zoals high-key en low-key aan bod, en tevens ontdek je alles over de hulpmiddelen die je kunt gebruiken om tot de mooiste resultaten te komen.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Ook interessant
-
Hoeveel macro moet je kiezen?
door Nando Harmsen
-
10 tips voor het fotograferen van paddenstoelen
door Nando Harmsen
-
Paddenstoelen fotograferen in je eigen plaatselijke regenbuitje
door Nando Harmsen
-
Paddenstoelen zonder macro objectief, en nog een paar extra tips
door Nando Harmsen
-
Hoe fotografeer je boomkikkers?
door Erik Nevels
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
43.355 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.