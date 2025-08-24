Fotografeer door een voorgrond heen voor sfeervolle macro

Korting en gratis een fotografieboek cadeau bij onze online fotografiecursussen. Bespaar 90 euro!
zondag 24 augustus 2025, 15:51 door | 92x gelezen | 0 reacties

Bij macro-fotografie zie ik vaak dat geprobeerd wordt om het onderwerp zo groot mogelijk in beeld te krijgen. Dit levert niet altijd een sfeervolle foto op. Wil je sfeer, fotografeer dan eens door een voorgrond heen.

Macro is fotograferen met een macro-objectief. Liefst op ware grootte, een 1:1 vergroting. Soms nog meer. Het wordt dan moeilijk om sfeervolle foto's te maken. Vaak is het een leuke foto, maar niets meer dan een registratie.

Nando 2020 boomkikker 2

Een boomkikker tussen de bramen. Groot in beeld, vrij van omringende bladeren. Netjes, maar niet speciaal. (Canon EOS 5D mark IV met 100mm macro, f/5,6)

Hou je van dat soort foto's, dan is dat natuurlijk prima in orde. Blijf dat dan ook vooral zo op die manier in beeld brengen. Je kan de macro ook op een andere manier doen, door wat meer te richten op sfeer.

Sfeer in een macro-foto brengen kan op verschillende manieren. Eén van de leuke manieren is het fotograferen door een voorgrond heen. Maak gebruik van bladeren, gras en andere natuurlijke elementen.

Nando 2020 boomkikker 3

Dezelfde boomkikker tussen de bramen, maar dan door enkele bladeren heen gefotografeerd. Groot in beeld, vrij van omringende bladeren. Netjes, maar niet speciaal. (Canon EOS 5D mark IV met 200mm, f/5,6)

Door gebruik te maken van een kleine scherptediepte wordt de voorgrond onscherp, net de achtergrond. het onderwerp is daartussenin en scherp. De onscherpte zorgt voor sfeer.

Het kan een uitdaging zijn om het goed te doen. Je moet op veel dingen letten, zoals licht en de juiste 'omlijsting.' Maar het kan ook zorgen voor het verbergen van ongewenste objecten rond je onderwerp.

Nando 2014 boomkikker

Een andere uitvoering van door een voorgrond heen fotograferen, nu met meer bladeren. (Canon EOS 5D mark III met 100mm macro en f/2,8)

Bedenk dat macro meer is dan alleen een 1:1 vergroting. Het is het vastleggen van het kleine in de wereld. Doe dat op een sfeervolle manier, niet omdat het altijd zo groot mogelijk in beeld moet zijn.

Deze techniek kan ook voor landschappen en portretten gebruikt worden. Probeer het eens uit, en zie waar het je naar toe leidt.


Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

