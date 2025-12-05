Review: SmallRig RM-03 Macro Photography LED lights

Meer: Reviews
Review: SmallRig RM-03 Macro Photography LED lightsvrijdag 5 december 2025, 13:26 door Nando Harmsen | 50x gelezen | 0 reacties
Voor macrofotografie kan het soms handig zijn om extra licht te hebben. Er zijn veel soorten lampjes beschikbaar. SmallRig heeft nu de nieuwe RM-03 Macro Photography LED lampjes. Deze bieden veel flexibiliteit zoals in deze review te zien is.
De RM-03 Macro Photography LED lights, zoals SmallRig ze noemt, zijn handige LED-lampjes op een flexibele arm. Hiermee krijg je een grote vrijheid in het positioneren van het licht. Ze zijn klein en compact, ideaal voor macrofotografie.
Uiterlijk van de RM 03
De RM-03, zoals ik de unit vanaf hier zal noemen, bestaat uit een cilindervormig handvat en een flexibele buis waar de LED-lamp in zit. Het handvat is 10,5 centimeter lang en ongeveer 2,5 centimeter in diameter. Het gewicht is 300 gram.
In dit handvat zit de accu met USB-C aansluiting, en de bediening van de LED-lamp. Dit zijn de aan/uit knop, die ook voor de lichtintensiteit gebruikt wordt, en een knop voor het wisselen tussen de beschikbare kleuren.
De RRM-03 is geen volwaardige RGB-lamp. Maar je hebt wel de beschikking over vijf verschillende kleuren. Er is wit, warm-wit (oranje), rood, groen en blauw. Door herhaaldelijk op de C-knop drukken blader je door de beschikbare kleuren.
De vijf LEDs zijn maximaal 3 Watt, wat een hoeveelheid licht oplevert dat varieert tussen 400/410 lux (warm-wit en blauw), 1030 lux (rood) en 1700/1830 lux (wit en groen). Dit is instelbaar in 20%, 40%, 60%, 80% en 100% intensiteit. De CRI is 85 en TLCI is 92.
De flexibele buis is 39 centimeter lang en kan door middel van de metalen veren in nagenoeg elke richting gebogen worden. Dit deel maakt de RM-03 zo handig in gebruik: je kan het LED-lampje helemaal naar wens positioneren.
Het LED-lampje zit aan het uiteinde van de flexibele buis en is als het ware het verlengde van het handvat. Het is 4 centimeter lang en heeft een lens die ter bescherming voor de LEDs zit.
Je kan de houder met lens een centimeter uitschuiven. Hiermee verandert de hoek van de lichtbundel van 32 graden naar 4 graden breed. Je kan dit traploos doen.
Het ontwerp is simpel maar doeltreffend. Het heeft een IP54 rating, wat betekent dat het stof en spatwaterdicht is. Maar let op, het is niet waterdicht, wat betekent dat je de RM-03 niet zomaar in een plas water moet leggen.
De RM-3 kan op één lading 140 minuten branden. Er is geen indicatie hoe vol de accu is, zodat het verstandig is om voor gebruik de accu volledig op te laden.
Mocht de situatie voordoen dat je met een lege accu zit, je kan de RM-03 via een powerbank opladen en tegelijkertijd gebruiken.
Accessoires
SmallRig levert een aantal handige accessoires mee. Daarmee krijg je extra creatieve mogelijkheden ter beschikking. De set accessoires bestaat uit een kleine dome-diffuser, een barndoor, en een projector met twaalf slides.
Naast de hulpmiddelen voor het licht krijg je een 20 centimeter lange grondpin, een cold shoe adapter en een stevige klem met mini-balhoofd. Uiteraard kan je de RM-03 ook op een (mini)statief zetten dankzij de 1/4"-20 schroefdraad aan de onderzijde.
Het projector hulpstuk kan gebruikt worden om een gerichte spot te maken. Je kan er ook de kleine diaplaatjes in kwijt om vormen te projecteren. Er zijn er tien bij inbegrepen, waaronder enkele teksten.
Gebruik in de praktijk
Het gebruik van de RM-03 is vrij eenvoudig. Je plaatst de unit vlak bij je onderwerp en buigt de buis tot het LED lampje het onderwerp naar wens verlicht. Je kan heel dichtbij positioneren als je het gebruikt voor macro.
Voor buiten in de natuur is de grondpin bestemd. Je prikt de RM-03 gewoon in de grond. Hoe stevig de unit staat hangt af van de stevigheid van de grond. Je kan natuurlijk de unit ook gewoon neerleggen, als dat beter uitkomt.
Bij gebruik van de grondpin is het verstandig om deze zoveel mogelijk verticaal te plaatsen. Wanneer je deze schuin in de grond zet, kan het positioneren van de buis ervoor zorgen dat de unit gaat roteren. Dat maakt het lastig om het licht exact naar wens te krijgen.
Wil je meer bewegingsvrijheid hebben, dan kan de cold shoe een goede keuze zijn. De bijna 40 centimeter lange buis is genoeg om het onderwerp voor je (macro)objectief te verlichten. Hou er wel rekening mee dat de unit ver boven de camera uitsteekt.
Voor binnen kan ook gebruik gemaakt worden van montage op statief of via de klem. Het kleine balhoofd biedt extra bewegingsvrijheid in het positioneren. De cold shoe zou ook een eigen cold shoe kunnen gebruiken voor (nog) meer flexibiliteit.
De lichtvormers die je meegeleverd krijgt geven creatieve vrijheid. De dome-diffuser geeft een prettig zacht licht, terwijl de projector een gerichte bundel geeft. Het uitschuiven van de kop geeft extra mogelijkheid tot het manipuleren van de spot.
De barndoors werken bijzonder goed doordat de lamp dicht bij het onderwerp geplaatst wordt. Zo heb je de meeste lichtopbrengst, en werkt de barndoor erg efficiënt.
Met de projector heb je tien slides ter beschikking, die een vorm of tekst kunnen projecteren. De slides zijn erg klein, wat logisch is. Het is belangrijk dat je nauwkeurig werkt zodat je ze niet per ongeluk kwijt raakt.
Mijn bevindingen
Bij gebruik in het veld, tijdens het fotograferen van paddenstoelen, was de grondpin soms prettig, soms niet. In het laatste geval vanwege het roteren van de unit wanneer de lamp gericht werd. Daardoor was het lastig in het gebruik.
Perfect verticaal in de grond prikken voorkomt dit, maar dit valt niet altijd mee op ongelijke grond. Een grondpin die uit drie punten bestaat zou dit probleem vrijwel helemaal oplossen.
De lichtopbrangst is niet bijzonder groot, waardoor de LED dichtbij het onderwerp moet zijn. Dit is natuurlijk waarvoor het ontworpen is. Het blijft echter nauwelijks voldoende licht om daglicht te overheersen.
Voor het richten van de spot zou een grid een mooie extra accessoire zijn. Die schittert door afwezigheid. Gelukkig is het mogelijk om met de barndoor en de projector een hele kleine spot te creëren.
Wil je alle accessoires meenemen, dan is het verstandig om deze in een tasje te doen. Een klein accessoiretasje of kabeletui is voldoende. Zo hou je alles bij elkaar. Doe je dat niet, dan raken dingen zoek. Helaas levert SmallRig er geen etui bij.
Het gebruik van de RM-03 bevalt goed en het geeft extra mogelijkheden in het veld. Er zijn wel een paar dingen om rekening mee te houden, zoals de rotatie met de grondpin, het USB-C dekseltje en het ontbreken van een indicatie van de acculading.
Wat goed bevalt
- Klein en compact
- Flexibele arm biedt veel bewegingsvrijheid in positioneren
- Eenvoudig in gebruik
- Uitgebreide accessoireset meegeleverd
- Projectieplaatjes geeft extra creatieve mogelijkheden
- Barndoor werkt heel effectief door korte werkafstand
- Laatste instelling (kleur en intensiteit) blijft behouden (geen reset)
- IP54 weatherproof voor stof en water
- 4000+ bewegingen van arm gegarandeerd
- Gunstige prijs
Wat verbeterd kan worden
- USB-rubber dopje komt bij elke handeling los
- Geen display voor batterij info of licht intensiteit
- Grondpin laat de unit roteren bij positioneren licht
- Grid als extra accessoire
- Cold shoe zou een balhoofd kunnen gebruiken
- De barndoor kan niet in combinatie met de projector gebruikt worden
- Extra 1/4"-20 aansluiting aan de zijkant
- Simpele etui voor accessoires zou inbegrepen moeten zijn
Er zijn nog een paar dingen die de RM-03 veel meerwaarde zouden geven. Het zijn zozeer minpunten, maar meer nice-to-have. In plaats van vijf verschillende kleuren zou de mogelijkheid tot het volledige RGB-spectrum een mooie optie zijn.
Het RGB-spectrum gebruiken vergt wel een meer complexe bediening, wat de eenvoud teniet doet. In dat geval zou een Bluetooth mogelijkheid met een app wenselijk zijn.
Ondanks de verbeterpunten die ik genoemd heb, kan ik de SmallRig RM-03 Macro Photography LED lights aanbevelen voor wie creatieve macrofotografie wil doen.
Met dank aan SmallRig voor het beschikbaar stellen van deze RM-03.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 12 december 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 2 plaatsen
Masterclass Naaktfotografie
woensdag 14 januari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Ook interessant
-
Sony kondigt 100mm f/2.8 Macro G Master aan
door Elja Trum
-
Review: SmallRig x Potato Jet Tribex SE statief
door Nando Harmsen
-
Fotografeer door een voorgrond heen voor sfeervolle macro
door Nando Harmsen
-
SmallRig introduceert het Potato Jet Tribex SE statief voor video
door Nando Harmsen
-
Hoeveel macro moet je kiezen?
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.788 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.