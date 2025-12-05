Review: SmallRig RM-03 Macro Photography LED lights

Photofacts Academy

vrijdag 5 december 2025, 13:26

Voor macrofotografie kan het soms handig zijn om extra licht te hebben. Er zijn veel soorten lampjes beschikbaar. SmallRig heeft nu de nieuwe RM-03 Macro Photography LED lampjes. Deze bieden veel flexibiliteit zoals in deze review te zien is.

De RM-03 Macro Photography LED lights, zoals SmallRig ze noemt, zijn handige LED-lampjes op een flexibele arm. Hiermee krijg je een grote vrijheid in het positioneren van het licht. Ze zijn klein en compact, ideaal voor macrofotografie.

Nando smallrig rm3 review 14


Uiterlijk van de RM 03


De RM-03, zoals ik de unit vanaf hier zal noemen, bestaat uit een cilindervormig handvat en een flexibele buis waar de LED-lamp in zit. Het handvat is 10,5 centimeter lang en ongeveer 2,5 centimeter in diameter. Het gewicht is 300 gram.

Nando smallrig rm3 review 7

Twee knoppen: één voor aan/uit en intensiteit te regelen, één voor de kleur.

In dit handvat zit de accu met USB-C aansluiting, en de bediening van de LED-lamp. Dit zijn de aan/uit knop, die ook voor de lichtintensiteit gebruikt wordt, en een knop voor het wisselen tussen de beschikbare kleuren.

Nando smallrig rm3 review 4

Hoewel het een RGB lampje is, heb je naast koud-wit en warm-wit alleen de keuze uit rood, groen of blauw.

De RRM-03 is geen volwaardige RGB-lamp. Maar je hebt wel de beschikking over vijf verschillende kleuren. Er is wit, warm-wit (oranje), rood, groen en blauw. Door herhaaldelijk op de C-knop drukken blader je door de beschikbare kleuren.

De vijf LEDs zijn maximaal 3 Watt, wat een hoeveelheid licht oplevert dat varieert tussen 400/410 lux (warm-wit en blauw), 1030 lux (rood) en 1700/1830 lux (wit en groen). Dit is instelbaar in 20%, 40%, 60%, 80% en 100% intensiteit. De CRI is 85 en TLCI is 92.

Nando smallrig rm3 review 36

De buis kan in alle richtingen gebogen worden voor maximale flexibiliteit.

De flexibele buis is 39 centimeter lang en kan door middel van de metalen veren in nagenoeg elke richting gebogen worden. Dit deel maakt de RM-03 zo handig in gebruik: je kan het LED-lampje helemaal naar wens positioneren.

Het LED-lampje zit aan het uiteinde van de flexibele buis en is als het ware het verlengde van het handvat. Het is 4 centimeter lang en heeft een lens die ter bescherming voor de LEDs zit.

Nando smallrig rm3 review 12

De kop kan uitgeschoven worden om de bundel licht te regelen. Alles is uitgevoerd in een IP54 rating.

Je kan de houder met lens een centimeter uitschuiven. Hiermee verandert de hoek van de lichtbundel van 32 graden naar 4 graden breed. Je kan dit traploos doen.

Het ontwerp is simpel maar doeltreffend. Het heeft een IP54 rating, wat betekent dat het stof en spatwaterdicht is. Maar let op, het is niet waterdicht, wat betekent dat je de RM-03 niet zomaar in een plas water moet leggen.

Nando smallrig rm3 review 22

Het kan wel tegen zand en een buitje. Maar het is niet volledig beschermd tegen water en stof.

De RM-3 kan op één lading 140 minuten branden. Er is geen indicatie hoe vol de accu is, zodat het verstandig is om voor gebruik de accu volledig op te laden.

Nando smallrig rm3 review 6

Opladen via USB-C, en tegelijkertijd gebruiken is mogelijk. Er is geen enkele indicatie over de lading.

Mocht de situatie voordoen dat je met een lege accu zit, je kan de RM-03 via een powerbank opladen en tegelijkertijd gebruiken.

Accessoires


SmallRig levert een aantal handige accessoires mee. Daarmee krijg je extra creatieve mogelijkheden ter beschikking. De set accessoires bestaat uit een kleine dome-diffuser, een barndoor, en een projector met twaalf slides.

Nando smallrig rm3 review 3

Er is een leuke set accessoires inbegrepen. Je kan direct aan de slag.

Naast de hulpmiddelen voor het licht krijg je een 20 centimeter lange grondpin, een cold shoe adapter en een stevige klem met mini-balhoofd. Uiteraard kan je de RM-03 ook op een (mini)statief zetten dankzij de 1/4"-20 schroefdraad aan de onderzijde.

Nando smallrig rm3 review 5

Een cold shoe geeft de kans om de unit op de camera te plaatsen. Een balhoofd was prettig geweest want het steekt een aardig eind boven de camera uit.

Het projector hulpstuk kan gebruikt worden om een gerichte spot te maken. Je kan er ook de kleine diaplaatjes in kwijt om vormen te projecteren. Er zijn er tien bij inbegrepen, waaronder enkele teksten.

Nando smallrig rm3 review 11

Een set van 10 slides voor de projector.

Nando smallrig rm3 review 9

Met de hoek van projectie en de kleuren zijn leuke projecties te maken.

Gebruik in de praktijk


Het gebruik van de RM-03 is vrij eenvoudig. Je plaatst de unit vlak bij je onderwerp en buigt de buis tot het LED lampje het onderwerp naar wens verlicht. Je kan heel dichtbij positioneren als je het gebruikt voor macro.

Nando smallrig rm3 review 33

Gebruik bij het fotograferen van paddenstoelen. Zorg dat lamp zo dichtbij mogelijk is om zoveel mogelijk licht te hebben.

Voor buiten in de natuur is de grondpin bestemd. Je prikt de RM-03 gewoon in de grond. Hoe stevig de unit staat hangt af van de stevigheid van de grond. Je kan natuurlijk de unit ook gewoon neerleggen, als dat beter uitkomt.

Bij gebruik van de grondpin is het verstandig om deze zoveel mogelijk verticaal te plaatsen. Wanneer je deze schuin in de grond zet, kan het positioneren van de buis ervoor zorgen dat de unit gaat roteren. Dat maakt het lastig om het licht exact naar wens te krijgen.

Nando smallrig rm3 review 34

Steek de grondpin te schuin in de grond, en de unit gaat draaien bij het buigen van de lamp. Zorg dat deze verticaal geplaatst wordt om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Wil je meer bewegingsvrijheid hebben, dan kan de cold shoe een goede keuze zijn. De bijna 40 centimeter lange buis is genoeg om het onderwerp voor je (macro)objectief te verlichten. Hou er wel rekening mee dat de unit ver boven de camera uitsteekt.

Voor binnen kan ook gebruik gemaakt worden van montage op statief of via de klem. Het kleine balhoofd biedt extra bewegingsvrijheid in het positioneren. De cold shoe zou ook een eigen cold shoe kunnen gebruiken voor (nog) meer flexibiliteit.

Nando smallrig rm3 review 35

Er zijn veel mogelijkheden om de grootte van de spot te veranderen. Kies welke het beste werkt.

De lichtvormers die je meegeleverd krijgt geven creatieve vrijheid. De dome-diffuser geeft een prettig zacht licht, terwijl de projector een gerichte bundel geeft. Het uitschuiven van de kop geeft extra mogelijkheid tot het manipuleren van de spot.

Nando smallrig rm3 review 32

Gebruik in de praktijk. De barndoors werken erg prettig. Helaas zijn ze niet te gebruiken in combinatie met de projecter.

De barndoors werken bijzonder goed doordat de lamp dicht bij het onderwerp geplaatst wordt. Zo heb je de meeste lichtopbrengst, en werkt de barndoor erg efficiënt.

Met de projector heb je tien slides ter beschikking, die een vorm of tekst kunnen projecteren. De slides zijn erg klein, wat logisch is. Het is belangrijk dat je nauwkeurig werkt zodat je ze niet per ongeluk kwijt raakt.

Nando smallrig rm3 review 10

De 10 projectieslides zijn zo groot als een vingernagel. Pas op dat je ze niet kwijt raakt.

Mijn bevindingen


Bij gebruik in het veld, tijdens het fotograferen van paddenstoelen, was de grondpin soms prettig, soms niet. In het laatste geval vanwege het roteren van de unit wanneer de lamp gericht werd. Daardoor was het lastig in het gebruik.

Nando smallrig rm3 review 27

Projectie in combinatie met groen licht. Je kan er heel creatief mee aan de slag.

Perfect verticaal in de grond prikken voorkomt dit, maar dit valt niet altijd mee op ongelijke grond. Een grondpin die uit drie punten bestaat zou dit probleem vrijwel helemaal oplossen.

De lichtopbrangst is niet bijzonder groot, waardoor de LED dichtbij het onderwerp moet zijn. Dit is natuurlijk waarvoor het ontworpen is. Het blijft echter nauwelijks voldoende licht om daglicht te overheersen.

Nando smallrig rm3 review 19

Een probleem is het afdekdopje voor de USB-C poort. Die blijft absoluut niet op zijn plek zitten. Wat voor invloed dit op de stof-en waterbestendigheid heeft weet ik niet.

Voor het richten van de spot zou een grid een mooie extra accessoire zijn. Die schittert door afwezigheid. Gelukkig is het mogelijk om met de barndoor en de projector een hele kleine spot te creëren.

Wil je alle accessoires meenemen, dan is het verstandig om deze in een tasje te doen. Een klein accessoiretasje of kabeletui is voldoende. Zo hou je alles bij elkaar. Doe je dat niet, dan raken dingen zoek. Helaas levert SmallRig er geen etui bij.

Nando smallrig rm3 review

Al die losse hulpstukken zitten mooi verpakt in de doos. Maar een etui om alle mee te nemen is aan te raden. SmallRig heeft die niet inbegrepen, helaas.

Het gebruik van de RM-03 bevalt goed en het geeft extra mogelijkheden in het veld. Er zijn wel een paar dingen om rekening mee te houden, zoals de rotatie met de grondpin, het USB-C dekseltje en het ontbreken van een indicatie van de acculading.

Wat goed bevalt


  • Klein en compact
  • Flexibele arm biedt veel bewegingsvrijheid in positioneren
  • Eenvoudig in gebruik
  • Uitgebreide accessoireset meegeleverd
  • Projectieplaatjes geeft extra creatieve mogelijkheden
  • Barndoor werkt heel effectief door korte werkafstand
  • Laatste instelling (kleur en intensiteit) blijft behouden (geen reset)
  • IP54 weatherproof voor stof en water
  • 4000+ bewegingen van arm gegarandeerd
  • Gunstige prijs


Wat verbeterd kan worden


  • USB-rubber dopje komt bij elke handeling los
  • Geen display voor batterij info of licht intensiteit
  • Grondpin laat de unit roteren bij positioneren licht
  • Grid als extra accessoire
  • Cold shoe zou een balhoofd kunnen gebruiken
  • De barndoor kan niet in combinatie met de projector gebruikt worden
  • Extra 1/4"-20 aansluiting aan de zijkant
  • Simpele etui voor accessoires zou inbegrepen moeten zijn


Nando smallrig rm3 review 28

Verlicht met de SmallRig RM 3 Macro Photography LED lights. Gefotografeerd met een antiek Steinheil München Macro-QUinar 2.8/100mm objectief zoals te zien in de foto's van dit artikel.

Er zijn nog een paar dingen die de RM-03 veel meerwaarde zouden geven. Het zijn zozeer minpunten, maar meer nice-to-have. In plaats van vijf verschillende kleuren zou de mogelijkheid tot het volledige RGB-spectrum een mooie optie zijn.

Het RGB-spectrum gebruiken vergt wel een meer complexe bediening, wat de eenvoud teniet doet. In dat geval zou een Bluetooth mogelijkheid met een app wenselijk zijn.

Ondanks de verbeterpunten die ik genoemd heb, kan ik de SmallRig RM-03 Macro Photography LED lights aanbevelen voor wie creatieve macrofotografie wil doen.

Met dank aan SmallRig voor het beschikbaar stellen van deze RM-03.

Nando Harmsen

