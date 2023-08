Hoe fotografeer je boomkikkers?

Heb je een teleobjectief dan kun je hiermee starten.

Voorkom overbelichting

Met boomkikkers in het felle zonlicht is het oppassen voor overbelichting. De gladde en vochtige huid weerkaatst het felle zonlicht met gemak en dat leidt bij een verder prima belichte kikker toch snel tot uitgebeten witte vlekken.Zonder hulpmiddelen is dat echter moeilijk te voorkomen. Je kunt wachten tot zon even weg gaat of ervoor zorgen dat je de kikker in de schaduw zet. Met een diffusor schermpje werkt dat het beste. Dit laat nog wel licht door maar het hele felle is ervan af.Wat ook kan helpen is een polarisatiefilter. Dit filtert het felle licht eruit mits je kijkrichting (redelijk) haaks op de richting van de zonnestralen is.