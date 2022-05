Libellen fotograferen vergt voorbereiding, precisie en geduld (deel 1)

Het is weer libellentijd. Een aantal soorten van deze overdag drukke fladderaars zijn al enkele weken te bewonderen. Het fotograferen van libellen is niet eenvoudig maar daarmee zo vind ik wel extra uitdagend.



Een precisiewerkje dat om geduld en aandacht vraagt. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk. Daarover gaat dit eerste deel.





Kennis

Met het hebben van kennis van de natuur ben je als fotograaf echt in het voordeel. Zo helpt het enorm als je kennis hebt van het gedrag van dieren.Bij libellen is dat niet anders. Als je weet in welke maanden ze voorkomen, waar en op welk tijdstip van de dag, ben je al een heel eind.Het vergt wel enige studie want met een onderverdeling in 'echte libellen' en 'juffers' komen in Nederland ongeveer 70 soorten voor. Wereldwijd zijn er dat maar liefst ruim 6.300.Behalve in veldgidsen is ook op internet, bijvoorbeeld bij de Vlinderstichting.nl , veel kennis over libellen te vergaren.