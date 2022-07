Libellen fotograferen vergt voorbereiding, precisie en geduld (deel 2)

Het fotograferen van libellen is precisiewerk en vergt veel geduld. Juist hierom vind ik het zo leuk en uitdagend. Van de voorbereiding tot en met een geslaagde libellenfoto. In dit artikel vertel ik hoe ik te werk ben gegaan bij een aantal voorbeeldfoto's.



In deel 1 van mijn blog over libellen fotograferen vertelde ik vooral over de voorbereiding ervan. In dit deel 2 ga ik in op de precisie. Aan de hand van een aantal gemaakte foto's vertel ik hoe ik te werk ben gegaan.





Met 600mm op statief

Het is al halverwege de ochtend, de libellen zijn beweeglijk en ik heb de macrolens verwisseld voor mijn 200-600mm telelens om meer op afstand te kunnen fotograferen. Ik loop over het pad langs een smal stroompje als ik er eentje voorbij zie vliegen. Hij landt even verderop.Langzaam loop ik dichterbij en verlies hem daarbij niet uit het oog. De brandnetel waar de libel op is gaan zitten staat mooi vrij en er is veel licht in de achtergrond.Verder is het windstil en durf ik met mijn 600mm op statief een lange sluitertijd wel aan. Ik zet mijn 3-poot op ongeveer 2.5 meter van het onderwerp (de minimale scherpstelafstand is 2.40 meter).