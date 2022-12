Met de camera het ijs op

Het verschil met de vorige foto is, door het gebruik van een polarisatiefilter, duidelijk zichtbaar.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet.

Het is telkens weer fascinerend welke tinten, vormen en structuren het ijs laat zien. Het kan een louter abstract beeld zijn maar soms doet de vorm of structuur je ergens aan denken.Je ziet er een boom, een mens of dierfiguur in. In de afgelopen 2 jaar heb ik dergelijke 'ik zie' foto's gemaakt. Ik ben benieuwd of je er iets in ziet en zo ja wat en zag je trouwens het bolle visje op de vorige foto?