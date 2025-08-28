Natuurfotografie tip: Keer vaker terug naar hetzelfde gebied

Meer: Natuurfotografie
Natuurfotografie tip: Keer vaker terug naar hetzelfde gebieddonderdag 28 augustus 2025, 13:13 door Rob Dijkstra | 54x gelezen | 0 reacties
Vaker terugkeren naar hetzelfde natuurgebied heeft grote voordelen. Je leert de beste plekken kennen en weet precies waar je moet zijn als het licht perfect is.
Op een ochtend parkeer je je auto en is het licht van de zonsopgang puur goud, met zachte mist door het vocht in de lucht. Hier had al vaker van gedroomd. Omdat je het gebied kent, weet je waar je op dat moment heen moet gaan.
Kijk naar de foto en het filmpje onder deze tip. Zulke omstandigheden kom je maar af en toe tegen. Omdat de schrijver wist waar de herten vaak 's morgens aan de bomen knabbelen, kon hij – toen dit licht optrad – direct naar de juiste plek lopen.
Kennis van een gebied betaalt zich altijd terug. Wandel, observeer en leer!
Over de auteur
Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.
