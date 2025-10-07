5 Dagen Deal: 125+ fotografiecursussen + 2 boeken - Nu 130 euro voordeel! Word nu lid!
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Acties

Elja Trum

5 Dagen Deal: Academy met korting + gratis Fotografiebijbel en Sportfotobijbel

dinsdag 7 oktober 2025, 07:07 door | 60x gelezen | 0 reacties

De komende vijf dagen krijg je een mooie korting op onze Nederlandstalige online cursussen over fotografie, creativiteit en nabewerking. Daarnaast ontvang je tijdens deze actie gratis de boeken De Fotografiebijbel én De Sportfotobijbel cadeau.

Een jaarlidmaatschap kost normaal 179 euro. Tijdens de 5 Dagen Deal betaal je slechts 109 euro. Je krijgt dan direct toegang tot meer dan 125 cursussen.

Daarnaast ontvang je gratis het boek De Fotografiebijbel en de Sportfotobijbel. Samen ter waarde van 60 euro. In totaal 130 euro voordeel dus!

» Direct lid worden met de 5 Dagen Deal

Reeds 25.000 (hobby)fotografen gingen je voor.

Photofacts Academy + Sportfotobijbel + Fotografiebijbel


Als jij nu al met plezier onze artikelen leest weet ik zeker dat je ook veel plezier zult bleven aan onze online fotografiecursussen. De 5 Dagen Deal is het beste moment om lid te worden met deze lage kortingsprijs én de fotografiebijbel

De kortingsprijs blijft ook gelden als je in de toekomst nog langer lid blijft. Bij je verlenging betaal je nooit meer dan bij je eerste instap. Een extra mooi voordeeltje dus!

Als hobbyfotograaf zoek je een manier om foto's te maken die je met trots aan familie en vrienden wilt laten zien. Daarvoor moet je best wat verschillende dingen onder de knie krijgen.

Robin

Portretfotografie

Natuurlijk moet je de techniek snappen. Als je voorspelbaar en consistent mooie foto's wilt maken is de techniek de basis. Wij nemen je hiervoor stap voor stap mee in onze basiscursussen.

Als je de techniek onder controle hebt, komt creativiteit kijken om foto's te maken die eruit springen. Het bedenken van een concept en organiseren van de shoot.

Wellicht denk je dat jij niet zo creatief bent. Dat is wat je vaak hoort. Maar creatief is niet iets wat je bent. Creativiteit is iets wat je doet. Je kunt het leren en gewoon doen.

Foto door Nando Harmsen

Foto door onze expert Nando Harmsen - Landschapsfotografie

Heb je jouw creatieve en technisch correcte foto gemaakt? Dan is het tijd voor de fotobewerking. De foto maken is pas de helft van het werk. De andere helft is de bewerking.

Bij het bewerken van je foto's komt ook creativiteit kijken, maar ook weer simpelweg de kennis van hoe je een foto bewerkt. En of je dat nu doet met Lightroom, Photoshop, Luminar of een ander programma maakt niet zoveel uit.

De techniek, inspiratie, creativiteit en nabewerking. Je ontdekt het allemaal in de cursussen van Photofacts Academy. Start vandaag nog om jouw foto's boven de rest uit te laten groeien.

Kate

Concept, Shoot, Bewerking

Enthousiaste leden


Bestaande leden zijn erg enthousiast over Photofacts Academy. Onze gemiddelde beoordeling (op basis van 7.819 reacties) is een 9,3.

Jan Jungerius laat bijvoorbeeld weten: 'Weer heel veel geleerd. Het fijne is dat een video geen eenmalig lesje is. Als iets niet meteen duidelijk is gewoon nog een keertje afspelen. Heerlijk'.

En Lex Riswick zegt: 'Ben erg tevreden over jullie site en het aangeboden materiaal. Het is helder en goed te volgen. Prima materiaal! Ben al een aantal jaren een zeer tevreden klant van jullie.'


Meer dan 125 cursussen voor één laag bedrag


Bij andere aanbieders betaal je normaal al snel 179 euro voor één enkele online cursus. Bij Photofacts Academy krijg je toegang tot meer dan 125 cursussen over fotografie, creativiteit en nabewerking. Eigenlijk een waarde van zo'n 179 x 125 = 22.375 euro dus.

Elke maand verschijnt er daarnaast ook nog een volledig nieuwe cursus. Als lid krijg je hier ook direct toegang toe. Je krijgt er dus voor dit bedrag nog 12 extra cursussen bij.

» Direct lid worden met de 5 Dagen Deal (130 euro voordeel)

Cursusoverzicht
Dit zijn de cursussen waar je direct al toegang toe krijgt zodra je lid wordt:

Basiscursus FotografieMarit Hilarius
Basiscursus StudiofotografieFrederik Herregods
Starten met FlitsenElja Trum
Photoshop voor BeginnersJohan Elzenga
Masterclass LandschapsfotografieBas Meelker
Portretfotografie TipsElja Trum
Creatieve TechniekenBart Siebelink
Van Beeld naar KunstMicky Hoogendijk
CameratipsElja Trum
Masterclass StudiofotografiePascal Vandecasteele
ConcertfotografieBart Heemskerk
Van onderwerp naar verhaalBart Siebelink
Reisfotografie voor BeginnersNico Delmeire
ArchitectuurfotografieJan Paul Mioulet
Basiscursus LandschapsfotografieBart Heirweg
Studioportret voor GevorderdenRichard Terborg
Zakelijke PortretfotografieMaurice Jager
Cursus BruidsfotografieAshvin Ghisyawan
Portretfotografie in de praktijkElja Trum
HerfstfotografieJohannes Klapwijk
Sterrensporen FotograferenNando Harmsen
MacrofotografieJohannes Klapwijk
WoningfotografieMichiel Buijse
VogelfotografieDaan en Arno
BoudoirfotografieFrederik Herregods
Filmen met je FotocameraRob Dijkstra
SportfotografieNico Delmeire
Photoshop voor GevorderdenMarit Hilarius
Photoshop Elements voor FotografenAndré van Woerkom
Ondernemen en AfdrukkenBart en Asim
KleurbeheerColijn van Noort
AutofotografieFrederik Herregods
CompositingJoel Grimes
Lightroom Classic Tips & TricksElja Trum
Lightroom Classic FotobewerkingenElja & Nando
Basiscursus LightroomNando Harmsen
Feelgood ShootsAmber de Jonge
Videobewerking met Corel VideoStudio X10Rob Dijkstra
Aan de slag met de Sony AlphaAntonette de Groot
Photoshop EffectenElja Trum
Schoolfotografie met OypoPeter van Teeffelen
Fotoshoot onder controleFrank Doorhof
Natuurfotografie voor beginnersRob Dijkstra
Photoshop LagenJohan Elzenga
Luminar Tips & TricksNando Harmsen
Photoshop Tips & TricksElja & Nando
Photoshop FotobewerkingenElja & Nando
Werken met Lensbaby'sAndrea, Rob en Josefien
Starten met FotografieNando Harmsen
Marketing voor FotografenMaurice Jager
Word een expert in Luminar 4Nando Harmsen
Documentaire: LandschapsfotograafLars van der Goor
Fotograferen met Lange SluitertijdenNando Harmsen
Natuurfotografie in NederlandRob Dijkstra
HondenfotografieMonica van der Maden
Aan de slag met belichtingNando Harmsen
NaaktfotografieDanyel Weideman
Creatieve RoadmapBart Siebelink
Controle over Contrast in PhotoshopJohan Elzenga
Luminar AINando Harmsen
Scherpstellen voor GevorderdenNando Harmsen
Starten met Lightroom ClassicNando Harmsen
Perfecte afdrukken makenJohan Elzenga
Starten met Capture OneHeike Jasper
Spontane portretten zonder poserenPeter Lammers
Starten met Affinity PhotoNando Harmsen
SmartphonefotografieJeroen Jazet
Foto's analyseren en besprekenTom Meerman
Maskeren in Lightroom ClassicJohan Elzenga
NachtfotografieNando Harmsen
LightpaintingLiesbeth van Asselt
Fotograferen met een Tilt-Shift objectiefNando Harmsen
Portretfoto's bewerken in Lightroom ClassicElja Trum
Lightroom Classic Catalogus voor GevorderdenNando Harmsen
Belichten als de oude meestersFrank Doorhof
Geschiedenis van de FotografieTom Meerman
HDR FotografieNando Harmsen
Photoshop voor FotografenJohan Elzenga
Masterclass MacrofotografieMike Muizebelt
Alles over ScherptediepteNando Harmsen
Starten met Luminar NEONando Harmsen
Starten met LightroomNando Harmsen
Creative Light ArtLiesbeth van Asselt
Lightroom Classic ModulesNando Harmsen
Wat is er nieuw in Photoshop?Nando Harmsen
Wat is er nieuw in Lightroom Classic?Nando Harmsen
Compositie in LandschapsfotografieNando Harmsen
Auteursrecht voor FotografenDiana Versteeg
Geschiedenis van de Fotografie (1900 - 1950)Tom Meerman
Zwart-wit FotografieNando Harmsen
Photoshop Selecties, Maskers en AlfakanalenJohan Elzenga
StraatfotografieMichiel Heijmans
Lightroom Classic OntwikkelmoduleNando Harmsen
Verslaglegging met je SmartphoneRob Dijkstra
PanoramafotografieNando Harmsen
Masterclass ArchitectuurfotografieTony Vingerhoets
Kleurtheorie en ColorgradingLiesbeth van Asselt
Photopills voor BeginnersNando Harmsen
Verhalende PortretfotografieElja Trum
Adobe Camera RAWJohan Elzenga
Photopills voor GevorderdenNando Harmsen
Aan de slag met Canon EOS RNando en Elja
Analoge FotografieChuck Baker
Lightroom Classic BibliotheekmoduleNando Harmsen
De Complexiteit van het FotograferenTom Meerman
Fraaie Fotobewerkingen met Lightroom ClassicNando Harmsen
Industriële NachtfotografieTon Vingerhoets
Photoshop Elements OrganizerNando Harmsen
Compositie en BeeldtaalLiesbeth van Asselt
Timelapse FotografieNando Harmsen
Photoshop FiltersJohan Elzenga
Photoshop Elements Photo EditorNando Harmsen
Fine Art PortretfotografieGery ten Broek
Wild van DenemarkenRob Dijkstra
De Beginselen van VideoNando Harmsen
Nieuwe Technieken in Capture OneAntonette de Groot
Alles over BrandpuntsafstandNando Harmsen
Davinci Resolve voor BeginnersJasper van Ham
Starten met PhotoshopNando Harmsen
Geschiedenis van de Fotografie (1950 - 2000)Tom Meerman
DIY Fotografie HacksNando
Werken met Wacom TabletsNando Harmsen
Alles over CurvenJohan Elzenga



Ontdek de kennis van tientallen experts


Voor elke cursus zoeken wij de beste expert voor specifiek het onderwerp van die cursus.

Zo ontdek je tips over landschapsfotografie van Bas Meelker, Nederlands bekendste landschapfotograaf (en één van de weinigen die van landschapsfotografie zijn full-time werk heeft gemaakt).

Kunstfotografe Micky Hoogendijk neemt je mee in de wereld van kunstfotografie en glamourfotograaf Frank Doorhof laat je precies zien wat je wilt weten om jouw fotoshoot onder controle te krijgen.

Photofacts Academy Experts


Meer dan 40 verschillende experts nemen je bij Photofacts Academy aan de hand om jou te helpen je fotografie te verbeteren.

Vragen stellen


Als je vragen hebt, dan kun je die altijd stellen onder aan elke video die je kijkt. Ook kun je natuurlijk de kennis van onze andere leden aanspreken via het forum en zijn we ook bereikbaar per mail voor vragen.

Geen automatische verlenging


We doen overigens niet standaard aan automatische verlenging. Je lidmaatschap stopt vanzelf na het jaar. Je hoeft niet op te zeggen. We sturen je natuurlijk wel nog een mailtje om te vragen of je wellicht toch wil verlengen. De meeste leden willen namelijk meerdere jaren lid blijven.

Niet goed, geld terug


Ben je toch niet helemaal tevreden over Photofacts Academy? Laat het dan binnen 30 dagen weten en we storten je lidmaatschapsgeld volledig retour.

We hebben graag tevreden leden! vrolijk

Bestaande leden


Ben je al lid van Photofacts Academy? Dan kun je ook gebruik maken van deze actie door je lidmaatschap te verlengen. Je krijgt hier gratis de Fotografiebijbel bij. Je betaalt voor je verlenging nooit meer dan de 109 euro van deze actie.

» Verleng je lidmaatschap (max 109 euro + Fotografiebijbel + Sportfotobijbell)

Wees er op tijd bij


De 5 Dagen Deal is alleen de komende vijf dagen beschikbaar. Aanstaande zaterdag om 23:59 uur eindigt de actie en betaal je weer de normale prijs van 179 euro. Tevens moet je het dan zonder de twee boeken stellen.

Meld je dus direct aan. Je krijgt direct toegang, dus je kunt deze week al direct aan de slag met het kijken van leuke cursusvideo's.

» Direct lid worden met de 5 Dagen Deal (109 euro + 2 gratis boeken)

Wil jij de komende wintermaanden nog op een leuke en nuttige manier besteden aan je fotografie? Dan zijn onze cursussen een mooie (en nu extra betaalbare) manier om jouw fotografie naar het volgende niveau te tillen.

Mis deze 5 dagen deal actie niet!

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 10 oktober 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Belichten als de Oude Meesters

Belichten als de Oude Meesters

zaterdag 11 oktober 2025

Studio FD, Emmeloord

nog 8 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 22 oktober 2025

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 2 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Acties
home
Cursus Naaktfotografie met Danyel Weideman
Creatieve Technieken met Bart Siebelink

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

41.387 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord