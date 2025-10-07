Meer: Acties
5 Dagen Deal: Academy met korting + gratis Fotografiebijbel en Sportfotobijbel
De komende vijf dagen krijg je een mooie korting op onze Nederlandstalige online cursussen over fotografie, creativiteit en nabewerking. Daarnaast ontvang je tijdens deze actie gratis de boeken De Fotografiebijbel én De Sportfotobijbel cadeau.
Een jaarlidmaatschap kost normaal 179 euro. Tijdens de 5 Dagen Deal betaal je slechts 109 euro. Je krijgt dan direct toegang tot meer dan 125 cursussen.
Daarnaast ontvang je gratis het boek De Fotografiebijbel en de Sportfotobijbel. Samen ter waarde van 60 euro. In totaal 130 euro voordeel dus!
» Direct lid worden met de 5 Dagen Deal
Reeds 25.000 (hobby)fotografen gingen je voor.
Als jij nu al met plezier onze artikelen leest weet ik zeker dat je ook veel plezier zult bleven aan onze online fotografiecursussen. De 5 Dagen Deal is het beste moment om lid te worden met deze lage kortingsprijs én de fotografiebijbel
De kortingsprijs blijft ook gelden als je in de toekomst nog langer lid blijft. Bij je verlenging betaal je nooit meer dan bij je eerste instap. Een extra mooi voordeeltje dus!
Als hobbyfotograaf zoek je een manier om foto's te maken die je met trots aan familie en vrienden wilt laten zien. Daarvoor moet je best wat verschillende dingen onder de knie krijgen.
Natuurlijk moet je de techniek snappen. Als je voorspelbaar en consistent mooie foto's wilt maken is de techniek de basis. Wij nemen je hiervoor stap voor stap mee in onze basiscursussen.
Als je de techniek onder controle hebt, komt creativiteit kijken om foto's te maken die eruit springen. Het bedenken van een concept en organiseren van de shoot.
Wellicht denk je dat jij niet zo creatief bent. Dat is wat je vaak hoort. Maar creatief is niet iets wat je bent. Creativiteit is iets wat je doet. Je kunt het leren en gewoon doen.
Heb je jouw creatieve en technisch correcte foto gemaakt? Dan is het tijd voor de fotobewerking. De foto maken is pas de helft van het werk. De andere helft is de bewerking.
Bij het bewerken van je foto's komt ook creativiteit kijken, maar ook weer simpelweg de kennis van hoe je een foto bewerkt. En of je dat nu doet met Lightroom, Photoshop, Luminar of een ander programma maakt niet zoveel uit.
De techniek, inspiratie, creativiteit en nabewerking. Je ontdekt het allemaal in de cursussen van Photofacts Academy. Start vandaag nog om jouw foto's boven de rest uit te laten groeien.
Enthousiaste leden
Bestaande leden zijn erg enthousiast over Photofacts Academy. Onze gemiddelde beoordeling (op basis van 7.819 reacties) is een 9,3.
Jan Jungerius laat bijvoorbeeld weten: 'Weer heel veel geleerd. Het fijne is dat een video geen eenmalig lesje is. Als iets niet meteen duidelijk is gewoon nog een keertje afspelen. Heerlijk'.
En Lex Riswick zegt: 'Ben erg tevreden over jullie site en het aangeboden materiaal. Het is helder en goed te volgen. Prima materiaal! Ben al een aantal jaren een zeer tevreden klant van jullie.'
Meer dan 125 cursussen voor één laag bedrag
Bij andere aanbieders betaal je normaal al snel 179 euro voor één enkele online cursus. Bij Photofacts Academy krijg je toegang tot meer dan 125 cursussen over fotografie, creativiteit en nabewerking. Eigenlijk een waarde van zo'n 179 x 125 = 22.375 euro dus.
Elke maand verschijnt er daarnaast ook nog een volledig nieuwe cursus. Als lid krijg je hier ook direct toegang toe. Je krijgt er dus voor dit bedrag nog 12 extra cursussen bij.
» Direct lid worden met de 5 Dagen Deal (130 euro voordeel)
Cursusoverzicht
Dit zijn de cursussen waar je direct al toegang toe krijgt zodra je lid wordt:
|Basiscursus Fotografie
|Marit Hilarius
|Basiscursus Studiofotografie
|Frederik Herregods
|Starten met Flitsen
|Elja Trum
|Photoshop voor Beginners
|Johan Elzenga
|Masterclass Landschapsfotografie
|Bas Meelker
|Portretfotografie Tips
|Elja Trum
|Creatieve Technieken
|Bart Siebelink
|Van Beeld naar Kunst
|Micky Hoogendijk
|Cameratips
|Elja Trum
|Masterclass Studiofotografie
|Pascal Vandecasteele
|Concertfotografie
|Bart Heemskerk
|Van onderwerp naar verhaal
|Bart Siebelink
|Reisfotografie voor Beginners
|Nico Delmeire
|Architectuurfotografie
|Jan Paul Mioulet
|Basiscursus Landschapsfotografie
|Bart Heirweg
|Studioportret voor Gevorderden
|Richard Terborg
|Zakelijke Portretfotografie
|Maurice Jager
|Cursus Bruidsfotografie
|Ashvin Ghisyawan
|Portretfotografie in de praktijk
|Elja Trum
|Herfstfotografie
|Johannes Klapwijk
|Sterrensporen Fotograferen
|Nando Harmsen
|Macrofotografie
|Johannes Klapwijk
|Woningfotografie
|Michiel Buijse
|Vogelfotografie
|Daan en Arno
|Boudoirfotografie
|Frederik Herregods
|Filmen met je Fotocamera
|Rob Dijkstra
|Sportfotografie
|Nico Delmeire
|Photoshop voor Gevorderden
|Marit Hilarius
|Photoshop Elements voor Fotografen
|André van Woerkom
|Ondernemen en Afdrukken
|Bart en Asim
|Kleurbeheer
|Colijn van Noort
|Autofotografie
|Frederik Herregods
|Compositing
|Joel Grimes
|Lightroom Classic Tips & Tricks
|Elja Trum
|Lightroom Classic Fotobewerkingen
|Elja & Nando
|Basiscursus Lightroom
|Nando Harmsen
|Feelgood Shoots
|Amber de Jonge
|Videobewerking met Corel VideoStudio X10
|Rob Dijkstra
|Aan de slag met de Sony Alpha
|Antonette de Groot
|Photoshop Effecten
|Elja Trum
|Schoolfotografie met Oypo
|Peter van Teeffelen
|Fotoshoot onder controle
|Frank Doorhof
|Natuurfotografie voor beginners
|Rob Dijkstra
|Photoshop Lagen
|Johan Elzenga
|Luminar Tips & Tricks
|Nando Harmsen
|Photoshop Tips & Tricks
|Elja & Nando
|Photoshop Fotobewerkingen
|Elja & Nando
|Werken met Lensbaby's
|Andrea, Rob en Josefien
|Starten met Fotografie
|Nando Harmsen
|Marketing voor Fotografen
|Maurice Jager
|Word een expert in Luminar 4
|Nando Harmsen
|Documentaire: Landschapsfotograaf
|Lars van der Goor
|Fotograferen met Lange Sluitertijden
|Nando Harmsen
|Natuurfotografie in Nederland
|Rob Dijkstra
|Hondenfotografie
|Monica van der Maden
|Aan de slag met belichting
|Nando Harmsen
|Naaktfotografie
|Danyel Weideman
|Creatieve Roadmap
|Bart Siebelink
|Controle over Contrast in Photoshop
|Johan Elzenga
|Luminar AI
|Nando Harmsen
|Scherpstellen voor Gevorderden
|Nando Harmsen
|Starten met Lightroom Classic
|Nando Harmsen
|Perfecte afdrukken maken
|Johan Elzenga
|Starten met Capture One
|Heike Jasper
|Spontane portretten zonder poseren
|Peter Lammers
|Starten met Affinity Photo
|Nando Harmsen
|Smartphonefotografie
|Jeroen Jazet
|Foto's analyseren en bespreken
|Tom Meerman
|Maskeren in Lightroom Classic
|Johan Elzenga
|Nachtfotografie
|Nando Harmsen
|Lightpainting
|Liesbeth van Asselt
|Fotograferen met een Tilt-Shift objectief
|Nando Harmsen
|Portretfoto's bewerken in Lightroom Classic
|Elja Trum
|Lightroom Classic Catalogus voor Gevorderden
|Nando Harmsen
|Belichten als de oude meesters
|Frank Doorhof
|Geschiedenis van de Fotografie
|Tom Meerman
|HDR Fotografie
|Nando Harmsen
|Photoshop voor Fotografen
|Johan Elzenga
|Masterclass Macrofotografie
|Mike Muizebelt
|Alles over Scherptediepte
|Nando Harmsen
|Starten met Luminar NEO
|Nando Harmsen
|Starten met Lightroom
|Nando Harmsen
|Creative Light Art
|Liesbeth van Asselt
|Lightroom Classic Modules
|Nando Harmsen
|Wat is er nieuw in Photoshop?
|Nando Harmsen
|Wat is er nieuw in Lightroom Classic?
|Nando Harmsen
|Compositie in Landschapsfotografie
|Nando Harmsen
|Auteursrecht voor Fotografen
|Diana Versteeg
|Geschiedenis van de Fotografie (1900 - 1950)
|Tom Meerman
|Zwart-wit Fotografie
|Nando Harmsen
|Photoshop Selecties, Maskers en Alfakanalen
|Johan Elzenga
|Straatfotografie
|Michiel Heijmans
|Lightroom Classic Ontwikkelmodule
|Nando Harmsen
|Verslaglegging met je Smartphone
|Rob Dijkstra
|Panoramafotografie
|Nando Harmsen
|Masterclass Architectuurfotografie
|Tony Vingerhoets
|Kleurtheorie en Colorgrading
|Liesbeth van Asselt
|Photopills voor Beginners
|Nando Harmsen
|Verhalende Portretfotografie
|Elja Trum
|Adobe Camera RAW
|Johan Elzenga
|Photopills voor Gevorderden
|Nando Harmsen
|Aan de slag met Canon EOS R
|Nando en Elja
|Analoge Fotografie
|Chuck Baker
|Lightroom Classic Bibliotheekmodule
|Nando Harmsen
|De Complexiteit van het Fotograferen
|Tom Meerman
|Fraaie Fotobewerkingen met Lightroom Classic
|Nando Harmsen
|Industriële Nachtfotografie
|Ton Vingerhoets
|Photoshop Elements Organizer
|Nando Harmsen
|Compositie en Beeldtaal
|Liesbeth van Asselt
|Timelapse Fotografie
|Nando Harmsen
|Photoshop Filters
|Johan Elzenga
|Photoshop Elements Photo Editor
|Nando Harmsen
|Fine Art Portretfotografie
|Gery ten Broek
|Wild van Denemarken
|Rob Dijkstra
|De Beginselen van Video
|Nando Harmsen
|Nieuwe Technieken in Capture One
|Antonette de Groot
|Alles over Brandpuntsafstand
|Nando Harmsen
|Davinci Resolve voor Beginners
|Jasper van Ham
|Starten met Photoshop
|Nando Harmsen
|Geschiedenis van de Fotografie (1950 - 2000)
|Tom Meerman
|DIY Fotografie Hacks
|Nando
|Werken met Wacom Tablets
|Nando Harmsen
|Alles over Curven
|Johan Elzenga
Ontdek de kennis van tientallen experts
Voor elke cursus zoeken wij de beste expert voor specifiek het onderwerp van die cursus.
Zo ontdek je tips over landschapsfotografie van Bas Meelker, Nederlands bekendste landschapfotograaf (en één van de weinigen die van landschapsfotografie zijn full-time werk heeft gemaakt).
Kunstfotografe Micky Hoogendijk neemt je mee in de wereld van kunstfotografie en glamourfotograaf Frank Doorhof laat je precies zien wat je wilt weten om jouw fotoshoot onder controle te krijgen.
Meer dan 40 verschillende experts nemen je bij Photofacts Academy aan de hand om jou te helpen je fotografie te verbeteren.
Vragen stellen
Als je vragen hebt, dan kun je die altijd stellen onder aan elke video die je kijkt. Ook kun je natuurlijk de kennis van onze andere leden aanspreken via het forum en zijn we ook bereikbaar per mail voor vragen.
Geen automatische verlenging
We doen overigens niet standaard aan automatische verlenging. Je lidmaatschap stopt vanzelf na het jaar. Je hoeft niet op te zeggen. We sturen je natuurlijk wel nog een mailtje om te vragen of je wellicht toch wil verlengen. De meeste leden willen namelijk meerdere jaren lid blijven.
Niet goed, geld terug
Ben je toch niet helemaal tevreden over Photofacts Academy? Laat het dan binnen 30 dagen weten en we storten je lidmaatschapsgeld volledig retour.
We hebben graag tevreden leden!
Bestaande leden
Ben je al lid van Photofacts Academy? Dan kun je ook gebruik maken van deze actie door je lidmaatschap te verlengen. Je krijgt hier gratis de Fotografiebijbel bij. Je betaalt voor je verlenging nooit meer dan de 109 euro van deze actie.
» Verleng je lidmaatschap (max 109 euro + Fotografiebijbel + Sportfotobijbell)
Wees er op tijd bij
De 5 Dagen Deal is alleen de komende vijf dagen beschikbaar. Aanstaande zaterdag om 23:59 uur eindigt de actie en betaal je weer de normale prijs van 179 euro. Tevens moet je het dan zonder de twee boeken stellen.
Meld je dus direct aan. Je krijgt direct toegang, dus je kunt deze week al direct aan de slag met het kijken van leuke cursusvideo's.
» Direct lid worden met de 5 Dagen Deal (109 euro + 2 gratis boeken)
Wil jij de komende wintermaanden nog op een leuke en nuttige manier besteden aan je fotografie? Dan zijn onze cursussen een mooie (en nu extra betaalbare) manier om jouw fotografie naar het volgende niveau te tillen.
Mis deze 5 dagen deal actie niet!
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
