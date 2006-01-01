Natuurfotografie tip: Ontdek onbekende heuvelgebieden

Natuurfotografie tip: Ontdek onbekende heuvelgebiedendonderdag 26 maart 2026, 20:02 door Rob Dijkstra | 32x gelezen | 0 reacties
Voor prachtige natuurfoto's hoef je niet naar het buitenland. Ook in de buurt zijn mooie plekjes te vinden. Zoals prachtige heuvelgebieden. Nederland heeft naast de bekende heuvelgebieden ook verborgen pareltjes die ideaal zijn voor natuurfotografie.
De Drentse Hondsrug is een uitgestrekte heuvelrug die zich van Zuid-Drenthe tot het noorden van Overijssel uitstrekt, met bossen, heide en zandverstuivingen, en herbergt fotogenieke hunebedden.
Het rijk van Nijmegen en het aansluitende Duitse Reichswald biedt glooiende heuvels en uitgestrekte weidevelden, perfect voor fotografen die op zoek zijn naar rust.
Langs de rivier de Vecht ligt het Vechtdal, met schitterende vergezichten en bossen, vooral mooi in de herfst. Deze minder bekende heuvelachtige gebieden bieden fotografen de kans om rustige en ongerepte landschappen vast te leggen, weg van de drukte.
Wanneer je de smaak te pakken krijgt, bieden de grotere heuvels van de Ardennen en de Eifel een uitstekende vervolgstap voor wie op zoek is naar een uitdagender en gevarieerder landschap.
Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel.
Over de auteur
Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.
