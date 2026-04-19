Rob Dijkstra

Natuurfotografie tip: Speel met sluitertijd in de branding

De zee trekt fotografen, maar een leeg zeegezicht kan snel eentonig ogen. Een sterke voorgrond brengt diepte en dynamiek. Zoek naar schelpen, aangespoelde kwallen of voetafdrukken in het zand.

Lange sluitertijden in de branding

Strand Walcheren - 15s, 100 ISO @ 13mm

Ook rotsen, boeien, houten palen of schuimende golven doorbreken de leegte en versterken je beeld. Experimenteer met laag perspectief voor extra impact.

Bij het fotograferen van de branding bepaalt de sluitertijd het effect. Een korte sluitertijd (1/1000s of sneller) bevriest opspattend water, terwijl een langere sluitertijd (1/2s tot enkele seconden) een dromerig effect creëert. De functie ‘Licht schilderen’ in ProShot kan hier goed van pas komen.

Gebruik een statief voor lange belichtingen (vergeet je smartphonehouder niet) en bescherm je apparatuur tegen zoutwater en zand. Houd de getijden in de gaten; laagwater creëert patronen in het zand, hoogwater biedt krachtigere golven.


Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.

» Bestel De Natuurfotobijbel
Rob Dijkstra

Over de auteur

Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.

Elja Trum

