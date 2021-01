Op avontuur met de Sony 200-600mm (week 1)

Ik bof toch maar! Ik krijg namelijk de kans om een objectief dat al enige tijd op mijn verlanglijstje staat gedurende drie weken uit te proberen. Voor mij een ideale gelegenheid om te testen of het objectief de verwachtingen die ik ervan heb, waarmaakt.



Ik heb het over de SEL 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS FE-Mount van Sony waarover menig review op internet is terug te vinden. Ik kan gemakkelijk een dag vullen met de vele review-filmpjes op YouTube over dit objectief.



Samenvattend kan ik wel stellen dat deze over het algemeen zeer lovend zijn. In dit blog ga ik dat ge-review niet overdoen. Ik neem je wel mee op mijn avonturen die ik in die drie weken beleef, om te beginnen in week 1.





In eigen tuin

Terwijl ik snel wen aan het gewicht van dit toch best grote objectief, op de opeens nóg kleiner lijkende Sony-systeemcamera, loop ik mijn eigen tuin in.Een van de eekhoorns die met regelmaat door onze perenboom crossen zit bij wijze van uitzondering nu in diezelfde boom op me te wachten. Nieuwsgierig houdt ie me in de gaten terwijl ik stapje voor stapje dichterbij kom.Omdat ik verwacht dat ie er elk moment vandoor gaat wil ik snel handelen en stuntel ik onwennig met de deels onbekende bediening.De knoppen voor de beeldstabilisatie vind ik nog niet blindelings. Omdat ik uit de hand fotografeer check ik of deze op 'on' en 'mode1' staan (deze mode corrigeert bewegingen in alle richtingen).Eenmaal de zoomring te pakken gaat het inzoomen tot 600mm snel door het korte draaimoment en ook gemakkelijk want de ring loopt erg soepel. Maar met 600mm wordt het grootste diafragma automatisch f/6.3 en dat is nou niet bepaald lichtsterk.De ISO moet in dit geval daarom flink omhoog naar 1600 om een enigszins acceptabele sluitertijd van 1/200 seconde te krijgen. Het diafragma laat ik maximaal open.Omdat er wat takjes voor staan stelt de AF niet scherp op de eekhoorn en gebruik ik de camerafuncties DMF (direct manual focus) + scherpstelvergroting die ik onder de AEL-knop heb geprogrammeerd.Maar liefst tien minuten kan ik erop los klikken. De eekhoorn geeft nauwelijks een krimp. Ik weet, het worden geen geweldige plaatjes maar de ervaring van het dichtbij kunnen komen met behulp van dit objectief is kicken en smaakt naar meer.