Reflecties beheersen met een polarisatiefilter

In mijn vorige blog schreef ik over het zien en fotograferen van reflecties. Dit blog gaat juist over het beheersen van reflecties. Daarvoor gebruik ik een polarisatiefilter. Door er een draai aan te geven neemt het filter de reflecties geleidelijk weg.





Het gebruik

Discipline

Beheersing

Het polarisatiefilter staat vooral bekend om zijn effect op de typische Hollandse luchten met blauw en wolken.Door aan het filter te draaien kun je zien wanneer het verstrooide licht van de blauwe lucht het meeste wordt tegengehouden. Het gevolg is meer contrast, het blauw wordt donkerder, het wit blijft wit.In dit blog laat ik je juist foto's zien waarin de lucht niet (direct) in beeld is. Het zijn de oppervlakten die licht reflecteren en waar het polarisatiefilter eveneens werkzaam is.Tot voor kort gebruikte ik mijn polarisatiefilter vrij weinig. Eigenlijk vergat ik het gewoon en bleef het in mijn fototas.Eenmaal thuis achter de PC waren de soms storende reflecties niet meer te corrigeren en dus groeide het besef en de discipline voor het gebruik ervan.Mijn oog valt op het felgroene kroos met structuren die vragen om een foto. Het is al later in de ochtend. Zowel het wateroppervlak als het vochtige kroos weerkaatst het licht dat tussen de nog kale bomen doorschijnt.Het is een tafereel waarbij het gebruik van het polarisatiefilter zeker effect zal hebben. De camera gaat op statief en het filter schroef ik voorzichtig op de lens.Eenmaal de compositie en instellingen bepaald ga ik aan de slag met het filter. Zoals ik al zei kan ik er aan draaien. Om precies te zijn geldt dat voor het voorste element, waar het glas in zit.Kijkend op mijn schermpje draai ik langzaam en zie de reflecties af en naarmate ik verder draai ook weer toenemen.Het komt er dus op neer dat het filter afhankelijk van de stand ervan het licht minimaal tot maximaal filtert. Door het draaien ervan beheers ik de reflecties en dat maakt bij dit beeld nogal behoorlijk verschil. Waar gaat jouw voorkeur naar uit?