Uilen fotograferen in de buurt

Steenuil in een dakgoot van een oude schuur

Hoofd leegmaken

Specialisatie

Uilen

Bosuil

Om de drukte van mijn werk te ontsnappen en mijn hoofd leeg te maken en ook om RSI klachten tegen te gaan omdat ik teveel achter de computer zat, ben ik rond gaan fietsen in Zwolle en kwam er toen pas achter dat er zoveel moois op natuurgebied te beleven viel op fietsafstand.Binnen 10 minuten zit ik aan de IJssel in de Vreugderijkerwaard, een prachtig natuurgebied met veel vogels waar ik al heel wat ochtenden heb doorgebracht met een thermoskan koffie en een camera. Maar ook vlak bij mij om de hoek zijn allemaal kleine gebiedjes waar veel vlinders en libellen te vinden zijn vanaf april tot en met oktober.Daarnaast ga ik wel eens naar het Veluwemeer bij Elburg, Vossemeer bij Kampen, Giethoorn en meer gebiedjes waar een openbare vogelhut staat. Je kunt op Vogelkijkhut.nl alle openbare vogelhutten vinden.En af en toe stap ik in de auto en rijd de polder in bij me om de hoek of iets verder. Ik heb nog nooit betaald voor een hut omdat ik toch niet kan plannen met mijn freelance beroep. Daarnaast trekt me die situatie niet zo aan. Je ziet er vaak dezelfde foto's vandaan komen.Hoewel ik af een toe een uitstapje maak met het fotograferen, zoals landschapsfotografie, concertfotografie of portretfotografie, heb ik me toch wel voornamelijk toegelegd op vogels en macrofotografie. En bij macrofotografie vind ik vlinders en libellen het meest interessant.Het hele proces van metamorfose vind ik nog steeds onbegrijpelijk en dat heb ik ook al diverse malen bij libellen vastgelegd. Daar moet je wel geduld voor hebben want dat kan wel zo'n 3 uur duren! De vogels fotografeer ik vooral aan de IJssel en in de polders, dus vanuit openbare fotohutten die aan de IJssel staan of vanuit de auto.Voor het fotograferen van vogels gebruik ik meestal mijn Nikon D500 + 500mm f/4 en een 1.4x converter. Voor macro gebruik ik een Nikon D750 + 105mm macrolens in de ochtend als de insecten nog niet vliegen en later op de dag schroef ik de 300mm f/4 er meestal op. De D750 is inmiddels wel aan vervanging toe…In dit eerste artikel wil ik wat voorbeelden en tips geven om uilen te fotograferen, in Nederland kom je vooral de Bosuil, Ransuil, Kerkuil, Velduil en Steenuil tegen. Daarnaast een verdwaalde Oehoe en in 2014 bezocht een Sperweruil Zwolle.Die zitten normaliter in Scandinavië dus dat was genieten dat ie vlak bij mij om de hoek zat voor een paar maanden!Elke vogel heeft zo'n zijn gedrag en voor Uilen is dat niets anders natuurlijk, wil je dus kans hebben om deze uilen tegen te komen, moet je dus eerst weten waar en wanneer je moet gaan zoeken… Alle informatie is op internet te vinden onder andere op Wikipedia Vogelbescherming en Waarneming.nl Naast mijn eigen zoektochten krijg je ook wel eens tips van andere amateurfotografen die ik af en toe tegen kom. Geef je een ander af en toe een goede tip, dan krijg je ook wel eens wat terug.Uilen slapen overdag meestal en tegen de schemer of later worden ze actief. Dus overdag kom je meestal niet verder dan een portretje in een boom. Laat ik met de uilen beginnen die het gemakkelijkst te fotograferen zijn.De bosuilen die ik heb gefotografeerd waren meestal uilen die erg lang op hetzelfde plekje te vinden waren. Soms zitten ze gewoon in een park om de hoek, zo ook de uil op deze foto. Die zat gewoon aan een wandelpad in een parkje bij een verzorgingshuis.Overdag slapen ze hun roes uit in een hol in een boom, dus als je eenmaal een leuke foto gemaakt hebt dan hoef je eigenlijk de volgende keer niet terug te gaan omdat je dan toch weer dezelfde foto maakt. Het is lastig om een bosuil in de vlucht te fotograferen omdat ze 's nachts pas gaan jagen.