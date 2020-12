Verlichte paddenstoelen (deel 1)

Sony A7-3, 90mm, f/16, 2,5sec, ISO100

Persoonlijk

Het proces

Het leuke en uitdagende aan het gebruik van hulpmiddelen om licht toe te voegen aan je onderwerp (en omgeving) is dat ik veel beter ben gaan kijken naar licht zoals dat er op dat moment is en hoe dat op de paddenstoel(en) valt.Daarbij stelde ik me de vraag of extra licht iets toevoegt. Letterlijk, luidt het antwoord natuurlijk 'ja'. Maar of het daarmee een mooiere foto wordt? Het antwoord op die laatste vraag is natuurlijk zeer persoonlijk.Zoals gezegd, hou je van puur natuur dan zal elke schijn van het toevoegen van licht je snel doen verder scrollen op Facebook of Instagram. Zelf houd ik wel van wat creativiteit. Dat maakt voor mij in elk geval het proces en als het lukt eveneens het resultaat boeiender.De afgelopen weken zijn mijn maatje en ik vooral bezig geweest met paddenstoelen. Hoe gaan we te werk? Zodra we van het pad afwijken en het bos induiken stoppen onze gesprekken en zijn we volledig gefocust.Turend naar de bodem en naar dood hout vergeet ik de rest van de wereld en zoek ik als in een trance tot ik beet heb. Eenmaal raak gaan we aan de slag.Ieder met eigen paddenstoelen waarbij we soms wisselen van exemplaar zodat we achteraf de resultaten kunnen vergelijken en bespreken (een werkwijze die ik zeker aanraad als je samen op pad gaat).Op de knieŰn op een matje zijn we gemakkelijk een half uur of langer bezig met een paddenstoel. Standpunt bepalen, eventueel de paddenstoel en omgeving vrijmaken van storende bladeren en dergelijke.Kiezen voor een grote of juist kleine scherptediepte of voor allebei, statief en camera instellen, schermpje van de camera uitklappen, timer instellen of afstandsbediening aankoppelen, nauwkeurig scherpstellen.Pas als dat allemaal is gebeurd komen de eventuele hulpmiddelen uit de tas. Waar houd ik het reflectiescherm, hoe richt ik het lampje? De trance duurt voort!