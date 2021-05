Vlinders fotograferen met ochtenddauw

Vandaag zijn de weersomstandigheden ons, conform voorspelling, gunstig gezind. Vrijwel geen wind, zonnig en dauw. Mijn maatje en ik hebben afgesproken in natuurgebied 't Ham bij Horst (Noord-Limburg).



We gaan voor het oranjetipje, een prachtige dagvlinder die bij voldoende warm weer vooral in april tot en met juni te zien is.





Gespreid bedje

Pinksterbloemen

Dauw

Aanvankelijk windstil

Diafragma

Scherpstellen

Standpunt

Om half 8 parkeer ik mijn auto bij 't Ham, pak mijn spullen en loop het gebied in. Mijn maatje is al eerder gearriveerd en ze wijst me per telefoon de weg naar 'het 2e veldje'.Bovendien heeft ze al twee oranjetipjes gevonden. Ik loop dus richting een gespreid bedje.10 minuten later ben ik op het '2e veldje' en wijst ze me een mannetje dat helemaal bedekt met dauwdruppels aan een pinksterbloem hangt.Dat de vlinder juist aan deze bloem hangt is overigens geen toeval. De pinksterbloem is namelijk een van zijn waardplanten, planten waarvan hij leeft en waarop het vrouwtje haar eitjes legt. Kennis van de leefwijze van deze vlinder helpt om hem te vinden.De ochtenddauw zorgt ervoor dat de vlinders nog niet kunnen vliegen. Hun hele lijf zit vol met minuscule druppeltjes en de vleugels zijn daardoor veel te zwaar. Ze zullen eerst moeten drogen alvorens de vlinder de lucht in kan. Dat geeft ons juist de kans en rust om er eens goed voor te gaan zitten.Omdat er aanvankelijk nauwelijks wind is kan ik volstaan met sluitertijden van rond de 1/320 sec en kan ik mijn ISO relatief laag houden. Om beweging van de camera te voorkomen gebruik ik de 5 seconden timer.Als het na een uur fotograferen iets begint te waaien beweegt de bloem met vlinder zo nu en dan. Nu maak ik met vrijwel dezelfde instellingen meerdere foto's totdat ik zie dat de bloem op moment van de klik stil staat. En bij twijfel nog maar twee foto's extra.Met een draadontspanner zou het een stuk handiger zijn. Dan zou ik pas afdrukken als de bloem niet beweegt. Toch maar eens aanschaffen dat hulpmiddel.De derde keuze van de belichtingsdriehoek betreft het diafragma. En dat luistert wel zeer nauw bij macrofotografie. Bij de maximale opening van f/2.8 en op korte afstand van het onderwerp is de scherptediepte zo gering dat het al een hele kunst is om alleen al de ogen scherp in beeld te krijgen.Wil ik ook de sprieten en de opgevouwen vleugels scherp dan kies ik toch een kleiner diafragma en maak ik bovendien meerdere opnamen met verschillende diafragmawaarden.Behalve de keuze voor het diafragma zorg ik ervoor dat ik de lens loodrecht op de vlinder richt. Dat is nog een hele kunst als je bedenkt dat de vlinder zo nu en dan iets gaat verzitten.Ik controleer daarom regelmatig of mijn camerapositie nog goed is door op afstand boven en van opzij te kijken. Mijn statief met kantelbare middenzuil komt hierbij zeer goed van pas.Scherpstellen doe ik handmatig en wel op de ogen. Ik zoom in de zoeker of op het beeldscherm in op de ogen zodat ik het scherpstellen nauwkeurig kan doen.Door het scherpstelpunt met de joystick te verplaatsten naar de vleugel en sprieten kan ik controleren of die ook scherp zijn.Zijn ze dat niet maar wil ik dat wel dan check ik eerst of mijn lens (nog) loodrecht op mijn onderwerp is gericht. Zo nee, corrigeer ik dit. Zo ja, kies ik een kleinere diafragmaopening voor meer scherptediepte.Ik start vandaag met tegenlicht. De zon staat nog relatief laag. Om te voorkomen dat de vlinder een silhouet wordt kies ik niet voor overbelichten maar voor invullicht met hulp van m'n reflectiescherm.