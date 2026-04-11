Meer: Natuurfotografie
Vogels fotograferen? Ga eerst oefenen.zaterdag 11 april 2026, 22:11 door Nando Harmsen | 57x gelezen | 0 reacties
Vogels fotograferen is leuk om te doen. Dat kan overal. In de tuin, op een vogelrijke locatie, vanuit een openbare vogelhut, of een betaalde vogelhut. Je wilt natuurlijk goede resultaten. Daarom is het belangrijk om eerst te gaan oefenen.
Ik zie het regelmatig gebeuren bij fotoreizen. Deelnemers die graag foto's van bijzondere vogels willen hebben gaan enthousiast aan de slag. Alleen is er geen ervaring met het fotograferen van vogels in vlucht, en dat is jammer.
Ik zie dan soms de frustraties ontstaan. Het lukt niet, of wat terug gezien wordt op het beeldscherm is teleurstellend. Soms wordt er ondoordacht aan instellingen gedraaid, wat averechts werkt. De oorzaak is onervarendheid.
Als begeleider baal ik dan ook. Het is niet leuk als het de deelnemers niet lukt. Ze moeten een prettige ervaring hebben, geen frustrerende. Je moet kunnen genieten van al die gevederde vrienden die om je heen fladderen.
Ervaren zijn speelt een grote rol in het maken van geslaagde foto's van vogels, met name vliegende vogels. Daarom is oefening belangrijk. Dat doe je voordat je op reis gaat, niet tijdens de reis. Met andere woorden; ga oefenen.
Het oefenen hoeft niet met een zeearend of papegaaiduiker. Dat kan met de vogels op de plek waar je woont, of vlakbij. Zoek een plek waar meeuwen zijn, kauwen, ganzen of eenden. Alles wat vliegt en veren heeft is geschikt.
Ga oefenen met het volgen van de vliegende vogels. Ontdek welke instellingen voor jouw camera het beste werken, wat jij prettig vindt om te gebruiken. Leer de beperkingen van je camera en de dingen waar je op moet letten.
Doe dit niet één keer, maar heel vaak. Begin met om de paar dagen, en bestudeer de resultaten en waar het fout gaat. Blijf oefenen, en je zal merken dat het steeds beter zal gaan. Leer van de mislukkingen.
Het is ook niet erg als je duizenden foto's moet weggooien. Iedere vogelfotograaf zal dat moeten doen, ook de ervaren vogelfotograaf. Maar hoe meer ervaren je wordt, hoe vaker er goede resultaten bij zitten. Dan ben je echt klaar voor je fotoreis.
Om terug te komen op de fotoreizen die ik begeleid. Vaak valt het achteraf wel mee met de teleurstellende resultaten. Er zitten vrijwel altijd wel goede foto's bij. En daar gaat het om. Je hoeft niet duizenden gelukte foto's te hebben. Een tiental is genoeg.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.086 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.