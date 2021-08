Vroeg op pad voor de bandheidelibellen

In tegenstelling tot fotograferen is vroeg opstaan niet mijn grootste hobby. Toch zet ik met enige regelmaat de wekker omdat ik vroeg op pad wil gaan. Zo ook afgelopen week toen ik met mijn fotomaatje naar Brabant toog om bandheidelibellen te fotograferen en ik om 5 uur naast mijn bed stond.





Van april tot en met september genieten vlinders en libellen regelmatig mijn fotografische aandacht. Logisch, het zijn de maanden waarin ze het meest actief zijn.Nu is dat actief zijn niet ideaal voor het maken van foto's. Als ze al stil zitten doen ze dat meestal niet lang. Daarom ga ik voor deze insecten vroeg op pad.Als de dauw nog op hun vleugels zit zijn ze te zwaar om te vliegen en kan ik rustig aan de slag. Bovendien zijn al die fijne druppeltjes op hun lijf en vleugels letterlijk schitterend om mee te fotograferen.Momenteel komen zo'n 64 soorten libellen voor in Nederland. Een daarvan is de bandheidelibel. Het is een vrij kleine heidelibel met onmiskenbare vleugeltekening: in de tophelft van iedere vleugel loopt een donkerbruine dwarsband.Hij is nog vrij zeldzaam en komt vooral voor in de oostelijke helft van Nederland. Vorig jaar heb ik deze libel voor het eerst gefotografeerd. Nu gaan mijn maatje en ik weer naar dezelfde plek op zoek naar dit prachtige insect.Als we onze auto gaan parkeren zien we dat we niet de enigen zijn vandaag. Twee andere auto's verraden de aanwezigheid van vermoedelijk andere fotografen.Al snel horen en zien we ze bezig met stokjes en wasknijpers. Blijkbaar verplaatsen ze libellen om ze zo vrij en tegen een gekozen achtergrond te kunnen plaatsen.Dat gaat mij echt te ver. De meningen verschillen maar ik vind toch dat dan je de beestjes verstoort. Bovendien is de lol er op die manier voor mij vanaf.Een natuurgetrouwe foto is het zo voor mij niet meer. We lopen verder en moeten goed kijken tussen het riet en de pit- en zomprussen voor we de eerste bandheidelibel ontdekken.Het is een vrouwtje en ze is nog aardig bedauwd evenals de vele spinnenwebben die tussen het groen schitteren. Voorlopig vliegt ze niet weg en ik kan dus rustig mijn gang gaan.De libel zit niet dwars op de zon die af en toe door het wolkendek heen breekt. Zo kan ik hem niet met zijn gespreide vleugels in het tegenlicht fotograferen.Voor zover de begroeiing dat toelaat loop ik om het beestje heen en daag mezelf zo uit tot kijken vanuit verschillende hoeken. Ik zie meerdere fraaie beelden en start met een beeld zoals ik ze graag maak: het dier in zijn leefomgeving.Daarvoor gebruik ik mijn telezoomlens op 600mm, op statief. Met de statiefpoten breed uitgestrekt plaats ik de camera op de juiste hoogte en afstand. Ik zit nu ongeveer op 2,5 meter van mijn onderwerp en neem de tijd voor het bepalen van compositie en instellingen.Lens en camerastabilisatie zet ik uit. Diafragma op f/8 omdat ik graag de hele libel scherp wens en de leefomgeving enigszins. Sluitertijd op 1/320 seconde omdat het nog iets waait en ik toch, al is het vanaf statief, met 600mm fotografeer.Voor een goede belichting is tot slot ISO 1000 nodig. Om eventuele bewegingsonscherpte uit te sluiten gebruik ik de zelfontspanner.Zo maak ik een tiental opnames in de verwachting dat er vast eentje bijzit waar de wind even helemaal stilvalt.