Adobe Firefly AI maakt afbeeldingen op basis van tekst

Firefly is momenteel in Beta en je moet je registreren om toegang te krijgen. Die wordt geleidelijk verleent aan geďnteresseerden.



Adobe hamert erop dat het systeem getraind is met afbeeldingen van Adobe Stock waarop een licentie is genomen. Daarnaast heeft Adobe content met open licentie en materiaal waarvan het auteursrecht verlopen is gebruikt.



Adobe Firefly lijkt grafisch werk, design en ook fotobewerking een stuk sneller en makkelijker te maken.



