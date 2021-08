Nieuwe functionaliteit om kindermisbruik of terrorisme aan te pakken moet in mijn ogen altijd extra kritisch bekeken worden, omdat het onderwerpen zijn die goed misbruikt kunnen worden om technologie of regelgeving door te duwen die ook op een andere manier ingezet kan worden.



Iedereen is immers tegen kindermisbruik en terrorisme. Het wordt daardoor al snel gezien als 'een goed idee'.



De technologie van Apple zou in de toekomst net zo makkelijk ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld andere beelden te controleren.



Overheden zouden kunnen afdwingen dat Apple voor hun zoekt naar specifieke beelden. Bijvoorbeeld op het gebied van sexualiteit of politiek.



In eerste instantie wordt het systeem alleen ingezet in Amerika.