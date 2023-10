Straatfotografie: Hoe zit dat nu met de AVG en privacy?

King's Cross, Londen - f/5.6, 1/480s, 160 ISO @ 35mm

Vooralsnog heeft de AVG dus geen invloed op je straatfoto's. Zolang straatfotografie onder artistieke/journalistieke uitingen valt, hebben jij en ik, de straatfotografen, daar nog steeds heel veel vrijheden.De grens ligt bij commerciŽle publicatie, maar daarover is de wet ook vaag. Voor zover ik weet, is plaatsing op Instagram helemaal geen probleem.Pas op het moment dat jouw foto gebruikt wordt in de folder van de bakker op de hoek, dan is het een commerciŽle plaatsing, en geldt wetgeving. Let op: Ik ben geen jurist, natuurlijk. Ik ben fotograaf.Belangrijk om hierbij op te merken is dat deze wetgeving per land verschilt. Als ik weer in Nederland ben, is het zeer onwaarschijnlijk dat die mensen in het buitenland mijn foto ooit nog gaan zien.Maar ja, straks word ik beroemd door mijn boek de Straatfotobijbel en zien ze hem alsnog. Het is het ongrijpbare aan straatfotografie dat me aanspreekt.Deze tip om betere straatfoto's te maken is ťťn van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.