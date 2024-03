Bruidegom draagt Apple Vision Pro op zijn bruiloft

Jacob laat overigens weten dat hij de bril niet tijdens de ceremonie zelf gedragen heeft, alleen achteraf. Hij gebruikte de bril bovendien met toestemming van zijn nieuwe vrouw.



Persoonlijk vind ik het overigens niet zo heel vreemd, deze actie. Ik zou het zelf ook gedaan kunnen hebben. Je kunt de bril namelijk gebruiken om bijzondere 3D opnames te maken. Jacob kan zijn bruiloft dus nu in de toekomst herbeleven in drie dimensies.





Zelf heb ik een Meta Quest 3 headset en het bekijken van 3D foto's en video's daarop is erg leuk. Je krijgt echt het gevoel alsof je er bij was.Ik zie dan ook zeker een markt ontstaan voor dit soort foto's en video's. Iets waar je als huwelijksfotograaf, wat mij betreft, slim aan doet om je alvast in te gaan verdiepen.Zelf ga ik binnenkort de Canon RF 5,2mm f/2.8L Fisheye eens uitproberen. Dit objectief is specifiek gemaakt om dit soort ervaringen in hoge kwaliteit vast te kunnen leggen.