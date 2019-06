Facebook heroverweegt naaktbeleid

Facebook heroverweegt naaktbeleid na grote naaktfotoshoot bij het hoofdkantoor van New York City Headquarters.



De National Coalition Against Censorship (NCAC) heeft aangekondigd dat Facebook haar beleid met betrekking tot 'artistieke naaktheid' zal heroverwegen na een grote naaktfotoshoot die plaatsvond voor het hoofdkwartier van het bedrijf in New York City.



In april lanceerde de NCAC de #WeTheNipple-campagne die Facebook en Instagram riep over haar naaktbeleid.



NCAC is één van de groepen die met Facebook in gesprek gaan. Facebooks beleidsafdeling gaat een groep opzetten met kunstenaars, docenten, museumcuratoren en activisten.