Aperty voor portretfotografie door Skylum

De licentie die je nu in de voorverkoop kan krijgen kost 179 euro. Wat het programma na de lancering gaat kosten wordt vreemd genoeg nergens vermeld. Afgezien van enkele voorbeelden zijn er ook (nog) geen schermafbeeldingen te vinden van het programma zelf, of de interface.



In hoeverre Aperty meerwaarde biedt boven de normale portretbewerkingen in Luminar NEO is af te wachten. Wat het uiteindelijk na lancering gaat kosten wordt ook nergens vermeld.



Aperty zal als het goed is in het najaar gelanceerd worden, hoewel ook dat nergens op de website terug te vinden is. Afgezien van de beloftes is er veel onduidelijk. Wie weet komt er binnenkort meer duidelijkheid. Kijk op de website van Aperty voor alle informatie die er nu is.





