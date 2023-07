Wat is beter? Stacking of ruisreductie?

De 100% vergroting laat het gevolg van de AI ruisreductie duidelijk zien. Veel sterren worden als ruis gezien en verdwijnen.

Een voorzichtige conclusie

Wil jij ook gave foto's maken?

Ruisreductie levert een aanzienlijk verlies aan detail op. Er zijn veel minder sterren te zien en sommige delen zijn teveel uitgesmeerd. Lightroom Classic presteert beduidend beter dan Luminar NEO. Stacking geeft het meest gedetailleerde resultaat.De ruisreductie in Lightroom Classic en Luminar NEO presteert over het algemeen goed. Het is alleen oppassen voor verlies aan detail, dat meestal pas zichtbaar wordt wanneer je kritisch naar de details kijkt.De prijs voor het (bijna volledig) verwijderen van ruis via de software is in veel gevallen een uitgesmeerd uiterlijk. Dit geeft de foto een heel kunstmatige uitstraling.Het stacken weet in alle gevallen veel meer details te behouden. In eerste oogopslag lijkt er wel wat meer ruis in te zitten, maar juist die geringe aanwezigheid ruis geeft de foto meer dynamiek en realisme.Hoe dit met andere ruis reductie software is, dat kan ik niet zeggen. Ik heb deze software niet ter beschikking. In het geval van Lightroom Classic en Luminar NEO is het voor mij duidelijk. Het stacken van foto's levert een mooier resultaat op.Natuurlijk is stacken niet altijd mogelijk, zeker niet voor bewegende onderwerpen. Ik denk daarom dat de AI ruisreductie heel goed bruikbaar is en blijft, mits je het met beleid gebruikt.Gebruik jij ruis reductie software? Zo ja, welke heb je in gebruik en hoe bevalt het? Heb je het zelf al eens uitgebreid en kritisch vergeleken met andere software? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.