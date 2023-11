Luminar NEO krijgt AI gegenereerde content met GenSwap

Skylum heeft een nieuwe Extension voor het programma Luminar NEO aangekondigd. Dit is GenSwap, een op AI gebaseerd gereedschap waarmee je dingen in je foto kan weghalen of veranderen. Je kunt deze Extension na 17 november 2023 kopen op de website van Skylum.



Met het gereedschap GenSwap heb je in Luminar NEO nu de mogelijkheid om je foto te manipuleren met behulp van Artificial Intelligence. Selecteer het onderdeel van een foto en je kan het een heel andere invulling geven.



GenSwap is het logische vervolg van GenFill. Hiermee is het eenvoudig om een groot aantal objecten weg te halen. GenFill vult de ruimte naadloos in aan de hand van de omliggende beeldinformatie



Dit is een toepassing waar AI gegenereerde content heel goed geschikt voor kan zijn. Denk aan het met meer nauwkeurigheid weghalen van kleine storende elementen.