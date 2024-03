Luminar nu ook beschikbaar voor op de iPad

Met behulp van de app kun je foto's bewerken. Alle belangrijke mogelijkheden waar Luminar NEO over beschikt zijn ook uit te voeren via de iPad app. Wel is het design van de app anders dan je van Luminar NEO gewend bent.



'Ons doel met Luminar voor iPad was om de mobiele fotobewerkingservaring voor de gebruiker volledig opnieuw uit te vinden, waardoor deze interactief en onderhoudend wordt', aldus Ivan Kutanin, CEO van Skylum.



De Luminar app is overigens ook te gebruiken op de Apple Vision Pro. Voor zover ik begrijp is het geen native Vision app, maar is de app daarin hetzelfde als op de iPad.



De Luminar iPad app kost 23,99 euro per jaar om te gebruiken. Je kunt ook per maand betalen, dan ben je 3,99 euro per maand kwijt voor gebruik van de app. Met de code 'LUMINAR33OFF' krijg je de eerste 12 maanden voor 15,99 euro.



Ben je in het bezit van Luminar NEO, en wil je meer weten over de mogelijkheden die dit programma heeft? Op Photofacts Academy is een complete cursus Starten met Luminar NEO te vinden waarin alles over het programma uitgelegd wordt.Het is een vervolg op de cursus Luminar AI, de variant van Luminar NEO die voor het grootste deel dezelfde functionaliteiten heeft.