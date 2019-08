Microsoft publiceert gratis RAW Image Viewer-extensie voor Windows 10

Voor Windows-gebruikers (Mac beschikt al over de benodigde tools) maakt Microsoft het net iets gemakkelijker door een nuttige nieuwe RAW Image Extension voor Windows 10 vrij te geven.



Met de gratis extensie kun je RAW-bestanden bekijken in Windows File Explorer en deze openen in de eigen Photos-app. Je hoeft Photoshop of Lightroom dus niet meer te gebruiken om alleen even iets te bekijken (en om dan te beseffen dat je het verkeerde bestand hebt geopend...).