Overstappen op de Mac Studio of toch niet? Deel 3 - de keuze

Ik gebruik al vele jaren een Windows computer naar tevredenheid. Waarom geen Apple? Simpel, omdat het te duur is.



Maar met de Mac Studio is er misschien een omslagpunt gekomen. In dit derde artikel vertel ik over mijn besluit of ik wel of niet zal overstappen van Windows naar Apple, en waarom.



Ik schreef over mijn idee om over te stappen naar een Apple Mac Studio in deel 1. Dit kreeg een vervolg in deel 2, waar ik verder de mogelijkheden overwoog. Dit is het derde en laatste deel, natuurlijk met mijn beslissing.



In feit had ik twee beslissingen te maken. De eerste beslissing was natuurlijk het wel of niet overstappen naar een Apple machine met die nieuwe M1 Max chip. De tweede beslissing zou gebeuren als ik voor de overstap zou kiezen: een MacBook of een Mac Studio.