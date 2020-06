Olympus stoot cameradivisie af

Als zelfstandig bedrijf zal Olympus' cameradivisie in handen van Japan Industrial Partners fungeren. De overgang zal op 30 september gerealiseerd worden en de reden ervoor zijn de volgens Olympus extreem slechte marktomstandigheden voor digitale camera's. Oorzaak hiervan is de komst van smartphones met goede camera's aan boord.



Japan Industrial Partners heeft al eerder de kosten verlaagd via reorganisaties en zich gericht op de markt voor camera's met verwisselbare lenzen. Zo hoopten ze de inkomsten te kunnen verhogen en het tij te keren. Maar dat heeft niet het gewenste effect gehad, Olympus bleef maar verlies lijden.



Nu hopen ze dat Olympus als compact, efficient, flexibel en zelfstandig opererend bedrijf wel weer kan groeien op de cameramarkt. In 1936 produceerden ze hun eerste camera met Zuiko-objectief. De oprichting vond al in 1919 plaats, ze produceerden toen microscopen en thermometers.



En sinds 2012 richten ze zich pas op de productie van spiegelloze camera's met verwisselbare lenzen (milcs). Daarnaast maken ze veel optische instrumenten voor de industriŽle markt, laboratoria en de gezondheidszorg.