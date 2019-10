Photoshop Elements 2020 met AI-aangedreven foto-effecten

Photoshop Elements ging altijd al over gebruiksgemak en toegankelijkheid. Elke fotoliefhebber zou met het programma al geweldige resultaten moeten kunnen behalen, ongeacht zijn/haar vaardigheidsniveau voor het bewerken van foto's. Dankzij recente verbeteringen in kunstmatige intelligentie en computer vision is deze ideale wereld nu dichterbij dan ooit.



In Photoshop Elements 2020 draait het allemaal om de integratie van Adobe Sensei AI, met behulp van de krachtige machine learning-technologie voor zowel creatieve effecten als standaard retoucheertaken. Met "Auto Creations" kun je een geringe scherptediepte simuleren of een automatische zwart-witselectie maken.



En met één klik op onderwerpselectie kun je een persoon op intelligente wijze uit je kader wegsnijden zonder intensieve verfijning te hoeven toepassen. Met nieuwe huidvervlakking kun je portretten verbeteren in één- klik en de app kan nu automatisch zwart-witfoto's inkleuren.



Hieronder enkele voorbeelden van wat deze tools kunnen doen: