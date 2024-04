Sony heeft een 247 megapixel middenformaat sensor aangekondigd

Sony Semiconductor Solutions heeft een nieuwe 247 megapixel sensor aangekondigd. Het gaat dus niet over een nieuwe Sony camera, maar specifiek deze sensor die nu door bedrijven besteld kan worden. In het verleden hebben onder andere Fujifilm, Phase One en Hasselblad dergelijke sensoren gebruikt in hun camera's.





Er is zowel een monochroom als een kleurenversie aangekondigd. Het gaat om de IMX811-AAMR en de IMX811-AAQR. Ze zijn gemarkeerd als voor 'industrieel' gebruik, maar dergelijke sensoren zijn dus al eerder in camera's gebruikt.De sensor kan 16 bit aan informatie vastleggen en dan nog 5,3 foto's per seconde maken. Verlaag je de bitdiepte naar 12 bit, dan kun je zelfs 12,4 foto's per seconde vastleggen.Het kan natuurlijk zijn dat we deze sensoren nooit terug gaan zien in een camera die we als consument kunnen kopen, maar het is sowieso goed om te zien dat er stappen gemaakt worden bij nieuwe sensoren.