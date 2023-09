Wanneer maak je welk soort panorama?

De bekende rotsen in Etretat tijdens zonsondergang. Dit kon ik in een enkele foto vastleggen. Een panoramauitsnede was voldoende.

Het hangt ook af van de resolutie die je camera heeft. Is die 12 megapixels of is die 60 megapixels. Dat maakt al heel veel verschil. In het eerste geval levert de panorama van 6 foto's een prachtige resolutie op van 50 tot 60 megapixels. Met de andere camera gaat dat in de honderden megapixels lopen.Dan is er de beeldhoek waar je mee te maken hebt. Wil je meer in beeld dan je grootste groothoek kan opleveren, dan is het heel duidelijk. Een panorama van meerdere foto's is dan nodig. Anders krijg je het immers niet in beeld.