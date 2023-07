Het verschil tussen bestandsgrootte en resolutie

Het verschil tussen een 24MP en 6MP foto. Het zal duidelijk zijn dat de grote resolutie meer details zal laten zien.

Bestandsgrootte en megabyte

Bestandsformaat

Neem ik de foto van 3.000 x 2.000 pixels, dan zal het vermenigvuldigen van deze twee getallen aangeven dat het om een 6 megapixel foto gaat. Zoals we gezien hebben, is dat dus 4x zo klein.Foto's worden opgeslagen op een geheugenkaart of harde schijf. De ruimte die nodig is wordt gemeten in bytes. Duizend bytes is een kilobyte, afgekort KB. Duizend kilobyte is een megabyte, afgekort MB. Duizend megabyte is een gigabyte, afgekort GB).De hoeveelheid ruimte die je foto nodig heeft wordt bestandsgrootte genoemd. Dit is afhankelijk van veel factoren. Het aantal pixels is van belang, net als de hoeveelheid details die er in een foto te zien zijn. Een ander grote bepalende factor voor de bestandsgrootte is het bestandsformaat.Nu wordt het wat lastiger. Je kunt een foto in verschillende bestandsformaten opslaan. In de camera kan dat een raw en een jpeg bestand zijn. Op de computer kan je bovendien kiezen voor een TIFF, DNG, PNG, of een Photoshop bestand (PSD). Er zijn er nog veel meer, maar dit zijn de meest voorkomende.