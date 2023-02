Fotowedstrijd om Canon klimaatvriendelijker te maken

Action Speaks Louder heeft als doel bedrijven te helpen hun beloften voor milieuverbeteringen na te komen. Veel bedrijven doen grote beloften, maar leven die in de praktijk vaak niet na.



Canon positioneert zichzelf als een betrokken en milieuvriendelijk bedrijf, maar is ook oprichter van de Canon Institute for Global Studies. Deze denktank blijkt een platform voor ontkenning van klimaatverandering.



Volgens de organisatie van de wedstrijd gebruikt Canon het onderzoek om misinformatie te verspreiden. Daarmee vertragen of blokkeren ze de energietransitie in Japan.



Recentelijk heeft Canon haar klimaatdoelen met 50 procent verlaagd. Ze hebben nu een doel van slechts 4,85% hernieuwbare energie voor 2030. Bedrijven als Sony, Ricoh, Fujifilm, Nikon en Panasonic zijn van plan dan op 100% hernieuwbare energie te werken.



Met de wedstrijd Camera's don't lie hopen ze Canon aan te zetten hun doelen aan te passen en afstand te nemen van het Canon Institute for Global Studies.



Je kunt meedoen aan de wedstrijd door jouw foto in te sturen. Je foto moet gaan over klimaatverandering. Ze zoeken krachtige en inspirerende foto's die je aanzetten beter voor onze planeet te zorgen.



De winnende foto wordt getoond op een billboard op Times Square in New York.



Je hebt tot en met 28 februari 2023 om je foto in te sturen.